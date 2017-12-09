БелЖД меняет график движения поездов 1 9.12.2017, 13:14

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Новое расписание вводится с 00.00 часов 10 декабря.

Действовать оно будет в течение года.

В международном сообщении графиком движения поездов на 2017/2018 год предусмотрены следующие изменения.

Регулярное транспортное сообщение между Минском и Вильнюсом с 10 декабря будет обеспечиваться электропоездами как формирования Белорусской железной дороги, так и формирования Литовских железных дорог. Без изменения времени нахождения в пути (2 ч 30 мин.) пограничный и таможенный контроли с поездами № 805/806 и № 804/807 в сообщении Минск—Вильнюс будут проводиться на станции Гудогай.

Совместно с Польскими железными дорогами организовано ежедневное пересадочное сообщение Минск‑Брест‑Варшава, которое свяжет столицы двух соседних государств — Беларуси и Польши. Расписание новых поездов № 127/128 Брест—Варшава—Брест и № 728/727 Брест—Минск—Брест согласованно по времени для пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный при следовании в оба направления. Пограничные и таможенные операции в составе поезда Польских железных дорог будут проводиться на станции Брест-Центральный, при этом пассажирам необходимо перейти из состава в состав, которые находятся на соседних путях у одной платформы.

С учетом спроса на перевозки в летний период 2018 года предусмотрен поезд № 451/452 Минск‑Варна. Частота обращения этого поезда увеличена с 8 до 16 рейсов.

Из Минска поезд будет отправляться 10,15,22,27 июня, 04,09,16,21,28 июля, 02,09,14,21,26 августа, 02,07 сентября, в обратном направлении из Варны поезд будет отправляться 12,17,24,29 июня, 06,11,18,23,30 июля, 04,11,16,23,28 августа и 04,09 сентября.

В летний период ежедневно будет курсировать поезд № 94/93 Минск—Одесса, а также предусмотрено ежедневное сообщение между Минском и Херсоном, Минском и Бердянском за счет организации беспересадочных вагонов.

Для установления регулярного круглогодичного железнодорожного сообщения между Минском и Кишинёвом организовано курсирование беспересадочных вагонов формирования Белорусской железной дороги.

В региональном сообщении предусматривается расширение маршрутной сети поездов бизнес-класса за счет ввода в обращение поездов Минск—Полоцк—Минск и Минск—Лида—Минск.

Также оптимизирована схема обслуживания участков Минск—Молодечно—Гудогай за счет продления маршрутов электропоездов Минск—Молодечно до Гудогая и станций участка Молодечно—Гудогай. Пассажиры, следующие в этом сообщении, смогут ежедневно осуществлять свои поездки без пересадки по станции Молодечно.

Более подробно с расписанием движения поездов можно ознакомиться в железнодорожных кассах, по телефонам справочных служб, а также на сайте Белорусской железной дороги.