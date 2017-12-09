Белорусский кот стал звездой YouTube 10 9.12.2017, 13:26

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У кота Пусика 200 тысяч подписчиков на YouTube, видео с ним посмотрели более 32 миллионов раз.

Большая часть его поклонников — в США, а сам он живет в агрогородке Гатово в Минском районе. Знакомьтесь, Пусик — самый популярный белорусский кот, пишет 42.tut.by.

«Боролись семь дней»

Его семья: супруги Вячеслав и Юлия и их маленький сын Тимофей. Все трое — люди с ограничениями слуха. Вячеслав отвечает на наши вопросы с помощью слухового аппарата, Юлия подсказывает ему жестами. Пусик молчит и ведет себя спокойно, но настороженно.

Кот появился в семье случайно. Три года назад супруги нашли бесхозного котенка в подъезде. На лестничной площадке стояла коробка, внутри постоянно мяукал котенок, рядом кто-то оставил молоко. Вячеслав хотел покормить малыша, но оказалось, что тот ничего не видит — из-за запущенного конъюнктивита не открывались глаза.

ФОто: tut.by

Котенка отвезли к ветеринару. Вдобавок к конъюнктивиту у него обнаружились вирусная инфекция, кашель, насморк, блохи и глисты. «Боролись семь дней — выжил», — коротко описывает то время Вячеслав.

Сначала кота хотели отдать родственникам, но потом заметили, что он хорошо себя ведет, не царапает мебель и быстро приучился к лотку. В итоге его оставили и назвали Пусиком. «Это что-то нежное и дорогое сердцу», — объясняли потом хозяева смысл имени иностранным подписчикам.

«Работа не из легких»

ФОто: tut.by

Изначально супруги снимали видео с котом, чтобы показывать близким. Потом задумались о более широкой аудитории, завели для Пусика (свой канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyIqcxz-vR_o2GK4HWuZL8w/featured) и стали делать сюжеты о кошачьей жизни.

Ролики с Пусиком называются так: «Кот думает, что он собака», «Кот любит обниматься», «Кот прикидывается мертвым после выстрела из пальца», «Кот поскальзывается на мокром полу», «Как коты едят. Slow Motion». Одно из самых популярных видео — «Как я мяукал до и во время купания» — 5 миллионов просмотров.

За два года у Пусика собралось 200 тысяч подписчиков. При этом канал никак не рекламировали, видео набирали просмотры за счет алгоритмов рекомендаций YouTube. Такой популярности хозяева Пусика не ожидали.

— Я думал, может, никто не заинтересуется. Но люди смотрят, кому-то нравится, — говорит Вячеслав. — Главное — делать интересные видео. Если людям нравится, они сами будут смотреть. А рекламировать — думаю, это мало поможет, если видео неинтересное.

Многие думают, что это так просто — снял кота и выложил видео. На самом деле все не так, как кажется на первый взгляд. Работа не из легких, надо постоянно придумывать что-то интересное.

Курицу ест только на камеру

Самое популярное видео Пусика называется «Официант! Принесите мне еды!» Кот лапкой нажимает на звонок, выбирает пункты в специальном меню — рыба, макароны, яйцо или целая курица — а потом с аппетитом всё съедает. Вячеслав признается, что «человеческое» меню у кота только на съемках.

— В обычной жизни он такого не ест. Ему, конечно, нравится такая еда, но нежелательно есть ее много. Мы кормим его специальным сухим и влажным кормом, который продается в ветеринарной аптеке.

Характер у кота — активный и игривый.

— Ему надо побегать, поиграть, он постоянно требует внимания. Раньше мы ему уделяли много времени, а сейчас появился ребенок. Теперь мы сначала уделяем внимание сыну, а потом коту. Он не обижается. После того как мы укладываем ребенка спать днем или вечером, кот обязательно подходит и мяукает.

Пушистый наперсточник

ФОто: tut.by

На многих видео кот делает трюки: например, приносит маленький мячик, прыгает через кольцо, играет в футбол, дает лапу или «пять».

— Он научился постепенно. Сначала пробуем, потом он понимает, что от него хотят, — объясняет Вячеслав. — Если какой-то трюк не получается, я не заставляю. Делаем другой подход или другой трюк.

Вячеслав и Пусик показывают один из трюков — кошачью версию игры в «наперстки». Мужчина ставит перед котом три пластиковых стаканчика, под одним прячет мячик и несколько раз переставляет стаканчики. Пусик сначала отвлекается, а после три раза подряд точно угадывает, где спрятан мячик. «Он понимает по звуку», — сразу раскрывает секрет Вячеслав.

Хозяин Пусика завел отдельный канал с советами и лайфхаками для владельцев котов и тех, кто хочет дрессировать питомца. Среди советов — кормить не чаще чем три раза в день, не оставлять еду в миске на полдня. Во время обучения нужно давать лакомство, которое кот не может получить во время обычного приема пищи. Оптимальное время для обучения — в первой половине дня на голодный желудок. Тренировка длится не больше трех минут.

«Коту на питание хватает»

Большая часть поклонников Пусика не говорит по-русски. В основном его подписчики живут в США, еще их много в Индонезии, Малайзии, Японии и Германии. Россия в списке стран, где живут подписчики канала, стоит на 11-м месте, Беларуси в первой двадцатке нет. Поэтому названия и слова на всех видео написаны по-английски.

— Сначала я переводил их через переводчик Google, — вспоминает Вячеслав. — Потом один из зрителей предложил помощь. Теперь я пишу всё на русском, отправляю ему, а он возвращает текст на английском. Но об остальных зрителях я тоже позаботился: на видео есть субтитры на разных языках, русский обязательно присутствует.

Со временем YouTube-канал стал приносить доход. К хозяину кота стали обращаться рекламодатели: просят упомянуть их товары на видео.

— Цифры называть я не буду, но могу сказать, что на игрушки ребенку и коту на питание хватает, — говорит Вячеслав. — Рекламодатели пишут, предлагают рекламу. Конечно, не на все предложения соглашаюсь. Для меня приоритетно, чтобы товары были те, с которыми кот сам взаимодействует — изучает, нюхает, играет.

ФОто: tut.by

«Возможно, он своими действиями очаровывает зрителей»

Вообще Вячеслав — фрилансер и индивидуальный предприниматель, в основном он занимается видео. Все ролики с котом он снимает и монтирует сам, иногда ему помогает жена. Съемки проходят дома.

Новые видео появляются примерно три раза в месяц, в этом декабре их будет пять. Специального расписания съемок нет — если кот делает что-то забавное или у него игривое настроение, Вячеслав может отснять видео и оставить его на потом.

Спрашиваем: почему Пусик популярнее тысяч других котов на YouTube?

— Может, потому что он приносит всем позитив и хорошее настроение, — рассуждает хозяин кота. — И, возможно, он своими действиями очаровывает зрителей. Многие пишут, что когда у них депрессия или плохое настроение, то они смотрят видео Пусика и это дает им и улыбку, и радость.