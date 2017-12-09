Путин может обострить войну на Донбассе 5 9.12.2017, 13:38

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Stratfor о противостоянии России и Запада и войне на Донбассе: прогноз на 2018 год.

В нынешнем году Россия могла надеяться наладить отношения с США и даже рассчитывать на перспективу отмены западных санкций, если бы в результате выборов в ведущих европейских странах к власти пришли лояльные к ней руководители. Однако этого не произошло, и противостояние Москвы с Вашингтоном и объединенной Европой продолжается. Как будут развиваться в 2018 году отношения России с Западом, какова в этом роль Украины и при каких условиях возможна эскалация войны на Донбассе, говорится в прогнозе частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

В начале 2017 года казалось, что напряженные отношения между Россией и Западом должны были претерпеть существенный сдвиг. Предстояла инаугурация президента США Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании декларировал курс на улучшение отношений с РФ. Выборы в ведущих европейских государствах Франции и Германии допускали возможность прихода к власти евроскептических партий, что могло сказаться на позиции этих стран по вопросу санкций против России. Более того, казалось, что солидарность внутри НАТО, а также поддержка ориентированных на Запад государств, таких как Украина, Молдова и Грузия, может значительно ослабнуть.

Но по мере приближения 2018 года стало ясно, что вместо ослабления западное давление на Россию усилилось. В США конгрессмены забрали у президента полномочия по отмене американских санкций против России. Это частично стало результатом расследований вмешательства Кремля в выборы в Соединенных Штатах. Трамп, по сути, был вынужден уступить свое право снять санкции, а Конгресс впоследствии еще и усилил санкционный режим против Москвы.

Во Франции евроскептическая партия "Национальный фронт" и ее пророссийский кандидат в президенты Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, но Ле Пен проиграла центристу Эммануэлю Макрону в решающем голосовании. Россия, конечно же, пыталась повлиять на результат в пользу Ле Пен, но разоблачение методов кибервойны, которые она уже использовала, чтобы попытаться повлиять на исход выборов в США, и которые решила использовать и в Европе, притупило их эффективность.

Аналогичная ситуация имела место во время выборов в Германии в сентябре, где, несмотря на усилия России, оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" не получила существенной поддержки, хотя ее результат и превзошел ожидания. После того, как пыль после европейских выборов улеглась, Европейский союз сохранил свое единство, и его члены проголосовали за продление санкций против России.

Тем временем ни Европейский союз, ни НАТО не отказались от поддержки стран на периферии Европы. Соединенные Штаты и европейский блок содействуют Украине, а НАТО продолжает развертывание своих батальонов в Польше и странах Балтии. По свою сторону границы Россия также наращивала силы, и хотя пока не было серьезной конфронтации между РФ и НАТО, их военное противостояние сохранило интенсивность прошлых лет.

Что будет в 2018 году

Несколько ключевых вопросов будут определять направление взаимоотношений между Россией и Западом в 2018 году. Один из них – конфликт между поддерживаемыми Россией боевиками (и кадровыми военными РФ, - "Апостроф") и украинскими властями на Донбассе, который продолжается уже четвертый год. В последние месяцы военная активность на Востоке Украины снизилась, конфликт в настоящее время переходит в "замороженную" стадию, характерную для других сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве, в которых участвовала Россия. Между тем дипломатическая деятельность между Россией и Западом по поводу конфликта в Украине активизировалась после предложения президента РФ Владимира Путина в сентябре о развертывании миротворческих сил ООН на Донбассе.

Предложение Путина и связанные с ним переговоры поставили вопрос о том, может ли конец конфликта приблизиться уже в 2018 году. Но, учитывая расхождения между Россией и Западом по поводу параметров потенциальной миссии ООН на Донбассе, перед достижением какого-то соглашения нас ожидают еще долгие переговоры.

Россия предложила ввести ограниченную миссию исключительно для защиты наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на линии соприкосновения между силами АТО и боевиками.

В свою очередь Украина и США призвали к развертыванию миссии на всей территории оккупированного Донбасса, в том числе вдоль границы между неконтролируемой территорией и Россией. Этот вариант, по сути, положил бы конец стратегическому положению России на Донбассе, учитывая, что Москва снабжает боевиков живой силой и оружием через границу.

Хотя Россия может использовать предложение по миротворцам, чтобы продемонстрировать свою готовность вести переговоры и таким образом попытаться ослабить давление со стороны Запада, это не означает, что Москва уступит и согласится на украинско-американское предложение. Более того, Кремль может пойти на эскалацию боевых действий, если это будет ему выгодно.

В зависимости от того, что покажут расследования в США по поводу вмешательства России в выборы, Вашингтон может усилить режим санкций против России. И хотя Трамп не поддерживает это, ключевые члены его администрации открыто рассматривают возможность предоставления Украине летального оружия. Если Соединенные Штаты решат предпринять какие-либо из этих действий, Москва может отреагировать эскалацией конфликта в Восточной Украине или асимметричным ответом в другом месте.

Фактором напряженности в отношениях между Россией и Западом является также продолжающееся наращивание вооружений обеими сторонами вдоль пограничных районов, которое, похоже, никто не собирается останавливать. Ожидается, что Россия в начале 2018 года на постоянной основе разместит баллистические ракетные комплексы "Искандер" на базе в Калининградской области, в то время как НАТО создаст новые подразделения по логистике и противодействию киберугрозам, а также усилит координацию по патрулированию в Черном море. Укрепление сил, вероятно, добавит напряжения, что может помешать возобновлению уже застопорившихся переговоров между США и Россией по контролю над вооружениями.

Использование Москвой технологий гибридной войны в Европе, Соединенных Штатах и прозападных странах представляет собой еще один фронт в противостоянии. В Италии, которая готовится провести общегосударственные выборы к маю, Москва, скорее всего, расширит свою информационную кампанию в поддержку таких партий, как "Движение пяти звезд" и "Вперед, Италия", которые выступают против антироссийских санкций. Но, как и в Германии, итальянские партии, которые поддерживает РФ, скорее всего, не смогут заполучить власть.

Усилия Кремля, по всей видимости, будут успешными в Молдове, где есть хорошие шансы, что пророссийская Партия социалистов потеснит правящую коалицию, ориентированную на ЕС, и впоследствии отменит некоторые шаги по евроинтеграции, предпринятые страной в последние годы, в пользу более тесных связей с Москвой.

Сдвиг во внешней политике России

Одной из важных тенденций, связанных с противостоянием между Россией и Западом, является усиливающееся влияние Москвы в других регионах. Поскольку ее изоляция со стороны Запада стала более выраженной, Россия расширила свои экономические связи с Китаем и арабскими государствами. В то же время Москва увеличила свою вовлеченность в экономику и сферу безопасности регионов, представляющих стратегический интерес для Штатов и Европы, прежде всего в Сирии и в Северной Корее.

Эти действия существенно усилили влияние России на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вслед за чем укрепились ее связи на других стратегических полях, таких как Афганистан, Венесуэла и Ливия. Первоначально Россия, по-видимому, стала вмешиваться в события в регионах, не относящихся к ее традиционным интересам, для того, чтобы заполучить рычаги на переговорах с США по вопросам, более близким ей. Но отношения России в этих регионах вышли за рамки переговорной стратегии. Действительно, Москва на многих из этих территорий развила значительную заинтересованность в сфере политики, экономики и безопасности.

Отношения с Западом уже не являются определяющими для внешней политики России. Вместо этого Москва создала гораздо более сложную и переплетенную цепочку отношений, охватывающих весь земной шар. В то время как противостояние России с Европой и США, как ожидается, продолжится и, возможно, даже активизируется в 2018 году, эта конкуренция будет лишь одним из аспектов многих новых приоритетов для Кремля.