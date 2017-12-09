Ученые назвали овощ, который продлевает жизнь 13 9.12.2017, 13:25

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Регулярное употребление этого овоща значительно улучшает здоровье.

Ученые из Великобритании провели ряд исследований состава и свойств привычной всем свеклы. По их результатам были сделаны выводы, что регулярное употребление этого овоща значительно улучшает здоровье, пишет facenews.ua.

Добавление в рацион свеклы – отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это объясняется высоким содержанием в корнеплоде натрия. Блюда из свеклы улучшают состояние и работу кровеносных сосудов. При этом система кроветворения становится более устойчивой к воздействию любых негативных факторов. Также уменьшается риск затвердевания сосудистых тканей.

Свекла полезна и для нервной системы, в частности для нормализации психического состояния человека. Кроме того, известно, что регулярное употребление этого продукта улучшает память у больных атеросклерозом.

Йод, который содержится в свекле, делает ее полезной для щитовидной железы. А хорошее состояние эндокринной системы улучшает работу всех органов человека.

Медицинские специалисты рекомендуют вводить сырую или вареную свеклу в питание не реже 1 раза в два дня. Можно готовить с ней салаты или добавлять в первые блюда. Также полезен сок этого корнеплода, его следует употреблять по 100 мл несколько раз в день.