«У нас нет денег, чтобы столько отдыхать» 17 9.12.2017, 13:57

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Белорусы считают, что длинные новогодние выходные, как в России, - это перебор.

Опрос на улицах провела «Брестская газета».

Ольга, программист:

— К переносам я отношусь нормально. Порой это удобно для тех, кто живет не в своем городе, можно посетить родственников. Решить какие-то свои дела, которые долго откладывались. Переносы отражаются, конечно, на рабочем процессе, но я бы не сказала, что сильно. Они вполне могут быть. Особых возражений по этому поводу у меня нет. Я думаю, что мы, белорусы, отдыхаем достаточно. Больше, конечно, не надо. В России так вообще неделю отдыхают после Нового года. Мне кажется, это уже чересчур. Это превращается во что-то непонятное. Я против таких затяжных праздников.

Дмитрий, водитель маршрутки:

— К переносам я отношусь нормально. Людям больше отдохнуть хочется, праздник отметить. По сравнению с россиянами белорусы отдыхают совсем немного. Я считаю, что белорусам такие каникулы новогодние, как в России, не нужны. Я люблю отдыхать, но работать тоже ведь надо. Вдруг такие каникулы повредят экономике страны, например, или каким-то другим процессам.

Татьяна, работает в сфере информационных технологий:

— 2 января надо официально сделать выходным, а все остальное нормально. Любой выходной выбивает из рабочего процесса, не только переносы. Я считаю, что мало белорусы отдыхают по сравнению со своими соседями. Во всяком случае, было бы неплохо, если бы сделали, как во всех соседних странах: либо праздник всегда приходится на выходной день, либо они отдают этот праздник выходным днем на следующий понедельник. А вообще у нас мало выходных дней и по сравнению с Союзом, и по сравнению с теми временами, когда наш президент еще не был президентом. Часть праздников упразднили. Зачем-то нам вернули 7 ноября. Это вообще какой-то нонсенс. Пусть бы лучше убрали 7 ноября и сделали 2 января выходной.

Ольга, бухгалтер:

— Меня переносы не смущают, но немного выбивают из рабочей колеи. Переносы — это достаточно логично. Правда, отрабатывать потом в субботы тяжело. Получается очень длинная рабочая неделя среди длинных рабочих недель. Новогодние каникулы, как у россиян, — это слишком. У нас нет денег, чтобы столько отдыхать. Это очень дорого. Да и что делать зимой столько времени при такой погоде? Летом хотя бы дачи у кого-то, природа, поездки. А зимой это недоступно.

Николай, военнослужащий:

— К переносам рабочих дней я отношусь нормально. На мое рабочее настроение они особо не влияют. Много ли белорусы отдыхают, я вам не скажу. Не знаю. Я сам мало отдыхаю. Может, другие и отдыхают. Если бы белорусы отдыхали в Новый год столько же, сколько в России, это было бы неплохо, но это невозможно. В России — одни законы, у нас — другие.

Ангелина, преподаватель:

— К переносам я отношусь положительно. На моей работе мы не отдыхаем по переносам. Так что в какой-то мере мне все равно. Нас это не касается. Переносы мне важны на учебе. Я магистрант, и из-за переносов у меня немного сдвигаются экзамены, и можно отдохнуть. Мне нравятся, как у россиян, каникулы. Можно нормально отдохнуть, почувствовать новогодние праздники, съездить куда-то. Я бы хорошо отнеслась, если бы у нас было столько выходных.

Илья, преподаватель:

— Смотря, куда они переносятся и как. То есть если рабочие дни переносятся со вторника на субботу, то, как по мне, лучше во вторник сходить на работу и в субботу быть свободным. Каждый белорус отдыхает столько, сколько он хочет. Если бы у нас сделали такие же каникулы, как в России, я бы отнесся негативно. Потому что если бы ты захотел что-то сделать в эти дни, воспользоваться какой-то услугой, то не смог, потому что все на каникулах. В Америке тоже такие каникулы есть, когда не работает ничего. Мне это не нравится.