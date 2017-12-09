Беларусь и Россия определят цену на газ не раньше апреля 3 9.12.2017, 14:07

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Вице-премьер РФ сомневается, что цена на газ для Беларуси определится в январе.

Беларусь и Россия могут определить формулу образования цены на российский газ для Минска на 2020-2024 годы не раньше апреля 2018 года.

Об этом 8 декабря сообщил журналистам заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович.

«Я думаю, что мы сразу после январских каникул этих коротких встретимся, в первой половине января, посмотрим, что можно сделать», - отметил он, передает ТАСС.

При этом российский вице-премьер выказал сомнение в том, что стороны сразу же смогут прийти к выработке решения. По его мнению, «апрель - более реалистичный срок».