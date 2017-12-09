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Домрачева: Бьорндален не является моим тренером

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  • 9.12.2017, 14:27
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Дарья Домрачева опровергла слухи о том, что ее муж влияет на ее тренировки.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что ее супруг восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален не вносит корректив в ее подготовку.

"Уле Эйнар – спортсмен, который готовиться индивидуально, и не является моим тренером. Я работала с Рогером Груббеном и Альфредом Эдером и не сразу набрала свою оптимальную форму.

Нам предстоит еще много и хорошо работать. Нельзя расслабляться после одной хорошей гонки. Я уверена, что если все по максимуму исполнят свою работу, то проблем не будет", – сказала Домрачева в интервью Чемпионату.

Напомним, накануне Дарья Домрачева стала победительницей спринта в Хохфильцене.


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