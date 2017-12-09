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Президент Польши на следующей неделе посетит Украину

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  • 9.12.2017, 14:30
Анджей Дуда

Основной темой переговоров президентов Польши и Украины будет политика безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда на следующей неделе совершит визит в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы польского государства.

Отмечается, что визит Анджея Дуды состоится в среду 13 декабря.

«Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины. Президент Республики Польша встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями ОБСЕ и представителями Программы развития ООН», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе своего визита в Украину Анджей Дуда почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.


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