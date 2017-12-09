Российские горнолыжники и сноубордисты решили участвовать в Олимпиаде 8 9.12.2017, 15:14

1,644

«Ехать все равно надо», - заявили спортсмены.

Бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России приняло решение об участии спортсменов в Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил президент организации Леонид Мельников, передает РБК со ссылкой на ТАСС.

По его словам, члены президиума приняли решение единогласно. Мельников отметил, что протокол заседания был отправлен в Олимпийский комитет России (ОКР).

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказал, что спортсмены российской сборной по санному спорту в субботу, 9 декабря, провели собрание и единогласно проголосовали за участие в Олимпиаде. Она отметила, что на данный момент российские саночники находятся на этапе Кубка мира в Канаде.

«Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта», — отметила Гарт.

В свою очередь, Федерация бобслея России приняла решение рекомендовать российским спортсменам принять участие в Зимних Играх, заявил президент этой спортивной организации Александр Зубков. По его словам, решение о том участвовать ли в Олимпиаде или нет, должны принять сами спортсмены на своих собраниях.

Во вторник, 5 декабря, исполком Международного Олимпийского Комитета (МОК) лишил членства ОКР. МОК разрешил принимать участие в Играх российским спортсменам, но только под олимпийским флагом. Во время Олимпиады будет запрещено демонстрировать российскую атрибутику, в том числе флаг и герб, а также исполнять росс