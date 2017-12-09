В Киеве сквер у посольства РФ решили назвать именем Бориса Немцова 4 9.12.2017, 15:29

Борис Немцов

Немцов был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России.

Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета одобрила предложение назвать сквер рядом с посольством России на Воздухофлотском проспекте именем Бориса Немцова.

Об этом 8 декабря сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, инициативу еще должен утвердить Киевсовет. «Я уверен, [решение] появится в самое ближайшее время», — сказал он.

«Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России», — заявил Белоцерковец.

Идея назвать именем Бориса Немцова улицу или сквер в Киеве обсуждалась уже в 2015 году, вскоре после убийства политика. Мэр Киева Виталий Кличко предлагал назвать его именем весь Воздухофлотский проспект, где расположено посольство РФ. В октябре 2017-го он заявил, что речь пойдет о сквере.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве, неподалеку от Кремля. За его убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни, они получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Виновными они себя не признали. Предполагаемые заказчики убийства найдены не были.