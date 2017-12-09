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Видеофакт: В Минске водитель спас пешехода, подставив свое авто под удар

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  • 9.12.2017, 15:37
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Достойная внимания ситуация произошла в Минске.

А реакция водителя синего «Рено Логан» и его поведение в необычной обстановке, безусловно, достойна уважения, пишет nn.by.

Водитель «Логана» стоял во второй полосе на улице Аэродромной и ждал, пока пожилой пешеход перейдет дорогу до конца. Крайняя правая полоса в это время была свободна, и по ней стремительно подъезжала «Мазда». Водитель этого автомобиля видел перед собой зеленый свет и не собирался останавливаться. Могла произойти трагедия.

Чтобы ее предотвратить, водитель «Логана» выкрутил руль, «заблокировал» соседнюю полосу и зажал тормоз. Если бы водитель «Мазды» и не успел затормозить, то ударил бы по соседнему автомобилю, а не по человеку. К счастью, аварии удалось избежать.


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