Российский рубль на грани 2 9.12.2017, 16:41

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Банкиры РФ советуют готовиться к новым санкциям США.

Пока правительство России и ЦБ излучают «оптимизм», российские инвестбанкиры готовятся к худшему.

Новые пакет санкций США с запретом на инвестиции в российский госдолг будет введен. Такое мнение в ходе голосования высказали большинство представителей банков и инвесткомпаний, принимавших участие в XV Российском облигационном конгрессе Cbonds в Москве, пишет finanz.ru.

Несмотря на то, что закон о санкциях, принятый в Штатах летом, требует лишь проработать возможность ограничений на кредитование российского правительства, с большой вероятностью этот шаг будет предпринят администрацией Дональда Трампа, которому уже почти год приходится отбиваться от обвинений в связях с Кремлем, считают банкиры.

Хотя сами санкции - уже практически решенное дело, дьявол - в деталях. Важно, будет ли запрет распространяться на все выпуски облигаций федерального займа, или только на новые, сказал в ходе конгресса старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай.

Если санкции запретят только новые инвестиции, это лишь прекратит приток капитала, который поддерживал рубль: в общей сложности с 2016 года на валютный рынок пришло 18 млрд долларов от иностранных инвесторов, которые покупали российскую валюту и вкладывали ее в ОФЗ.

"Мы потеряем внешний долг. Если посчитать, то бюджет не получит около 15 млрд долларов - тот приток капитала, которого не будет", - цитирует Порывая ТАСС.

Если же запрет будте тотальным, это будет "серьезный шок", сказал управляющий директор Sberbank CIB Александр Кудрин. Он добавил, что "не верит, что Россия сможет быстро эту ситуацию преодолеть".

По оценке Альфа-банка, в этом случае отток капитала будет вдвое больше - 35 млрд долларов. Такую сумму за рубли придется купить нерезидентам, чтобы полностью уйти с рынка и свернуть все вложения в ОФЗ (2,2 трлн рублей).

Если спрос на валюту будет предъявлен одномоментно, избежать быстрой девальвации рубля будет невозможно, предупреждает директор "Центра Развития" ВШЭ Наталья Акиндинова.

Даже если с рынка уйдет 10% инвестиций (220 млрд рублей), рубль потеряет 10% к доллару, курс которого превысит 68 рублей, считает аналитик ФК "Уралсиб" Ольга Стерина. В крайнем случае ЦБ РФ придется снова повышать ключевую ставку. В жестком варианте "санкции будут иметь эффект взорвавшейся бомбы", сказал Порывай: "Это будет означать, что американские банки не смогут иметь отношений с русскими банками". Впрочем, добавил, это жесткий сценарий, и его вероятность значительно меньше.

Ответ правительства РФ на санкции будет традиционным: придется тратить последние резервы в виде Фонда национального благосостояния, заявил Кудрин из Sberbank CIB. Если учесть уже проинвестированные деньги, на декабрь 2017-го в ФНБ оставалось 2,3 трлн рублей.

Резервный фонд, в котором было 5,5 трлн рублей в феврале 2015-го года, будет полностью исчерпан уже в этом году.

Обвала рынка госдолга власти не допустят: ОФЗ у нерезидентов выкупят российские банки или ЦБ. "Основной же удар, скорее всего, придется по рублю, так как продав облигации, нерезиденты будут конвертировать полученную прибыль в валюту с дальнейшим ее выводом за рубеж", - предупреждает говорит Богдан Зварич, старший аналитик ИК "Фридом Финанс".