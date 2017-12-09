«Молодой фронт» возглавил Евгений Васькович 1 9.12.2017, 16:56

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Евгений Васькович

Последние два года молодежной организацией руководил Сейм.

Во время съезда «Молодого фронта» был избран новый председатель организации. Им стал бывший политзаключенный Евгений Васькович.

Евгения Васьковича в «Фейсбуке» поздравил бывший глава «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, передает «Радыё Свабода».

Евгений Васькович, активист партии Белорусская Христианская Демократия из Бобруйска. Был арестован 17 января 2011 года и осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в «хулиганских действиях» относительно официальных зданий и в порче имущества. Отбывал наказание в могилевской колонии, не раз оказывался в карцере.

На 3 года попал в Могилевскую тюрьму, потом снова в Могилевскую колонию. Был освобожден 22 августа 2015 года согласно указу о помиловании, сам прошения не подписал.