«Молодой фронт» возглавил Евгений Васькович

«Молодой фронт» возглавил Евгений Васькович1
- 9.12.2017, 16:56
- 1,775
Последние два года молодежной организацией руководил Сейм.
Во время съезда «Молодого фронта» был избран новый председатель организации. Им стал бывший политзаключенный Евгений Васькович.
Евгения Васьковича в «Фейсбуке» поздравил бывший глава «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, передает «Радыё Свабода».
Евгений Васькович, активист партии Белорусская Христианская Демократия из Бобруйска. Был арестован 17 января 2011 года и осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в «хулиганских действиях» относительно официальных зданий и в порче имущества. Отбывал наказание в могилевской колонии, не раз оказывался в карцере.
На 3 года попал в Могилевскую тюрьму, потом снова в Могилевскую колонию. Был освобожден 22 августа 2015 года согласно указу о помиловании, сам прошения не подписал.