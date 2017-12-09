Как витебчанин владеет одним из самых необычных производств в Беларуси 4 9.12.2017, 17:08

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Фото: onliner.by

Белорус чуть не разбился после прыжка с парашютом, а потом сделал на этом бизнес.

В детстве Сергей ходил на все. Набирают в борьбу — конечно, в бокс — погнали! Когда исполнилось 16, случился спорт понеобычнее — парашютный. Через несколько месяцев первый прыжок, память о котором сохранила только ощущения дикого холода и животного страха. Он вряд ли думал, что когда-то станет на этом зарабатывать. Но теперь Сергей владеет одним из самых необычных производств в Беларуси. В помещении с большими окнами заботливо шьются парашюты, пишет onliner.by.

Дядьки на разноцветных парашютах

Бывший актовый зал витебского ДОСААФ. Несколько потрепанный, но функциональный. На месте сцены крепко сколоченная деревянная лестница. Ведет на сочиненный второй этаж. Там административный пятачок и залитое солнцем складское пространство.

Фото: onliner.by

Бывают руководители контор, которые после открытия по полгода думают, как красивее прикрутить вывеску с названием, а потом счастливо закрываются. Здешний арендатор — явно не из таких. Главное, чтобы все работало. И все работает уже 18 лет, принося доход.

— Только я вас попрошу. Мы не ателье. Не надо обзываться. Мы — нормальное предприятие с полным производственным циклом, — улыбается Сергей.

Фото: onliner.by

Он и его зам вышли из парашютного спорта.

— Если хотите красиво описать ситуацию, то начните с того, что я жил на улице Смоленской. Рядом с нами находился аэродром, — улыбка становится еще шире. — Я был маленьким мальчиком, трехлетним, и видел, как с неба спускаются дядьки на разноцветных парашютах. Мечтал, что один когда-нибудь залетит к нам во двор. И я смогу рядом с этим дядей постоять и потрогать парашют.

Регулировщик радиоаппаратуры из ПТУ

Ни одного дядьки с цветастым парашютом во дворе так и не случилось. Правда, спустя несколько лет Сергей оказался в самолете с ранцем за плечами.

Фото: onliner.by

— Была зима, было холодно, было страшно. Но прыгнул. Ходил потом весь день счастливый. Мыслей своих я уже не вспомню, это было 35 лет назад. Но сила страха была очень большой. Прямо животный страх, который, кажется, невозможно преодолеть. Но отказаться было стыдно. На борту обычно от 8 до 12 человек.

Учился тогда в ПТУ на регулировщика радиоаппаратуры. Как-то пришла сестра, которая трудилась на телевизионном заводе. Говорит, увидела объявление случайно, записалась на парашютный спорт, буду прыгать. Сергей составил родственнице компанию.

— В мою молодость существовало очень много бесплатных секций. Не знаю, как сейчас с этим обстоит дело… Но, судя по фигурам парней, понимаю, что мало кто чем-то занимаются, кроме того, что пьет пиво…

Фото: onliner.by

До первого прыжка прошло несколько месяцев. Все это время учился укладывать парашют, штудировал правила поведения в воздухе.

— Некоторые говорят: «Ой, парашютисты сочиняют! Каждый раз, когда идут прыгать, им страшно, как в первый раз». Я не согласен. Лично мне со второго года стало прыгать намного спокойнее. Потом уже выходишь из самолета в небо, как из трамвая на асфальт, — смеется Сергей.

Четыре спирали и два сальто

В Беларуси культивируется классический парашютизм — прыжки на точность приземления и индивидуальная акробатика.

— Надо попасть в пятачок диаметром два сантиметра. Как в пробку от пластиковой бутылки. Это первое упражнение. Второе — акробатика. Выпрыгиваешь на высоте 2,5 километра и за время свободного падения (30 секунд) делаешь шесть акробатических фигур. Четыре спирали и два сальто. Чем быстрее, тем лучше. На высоте 1000 метров раскрываешь парашют.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Во всех видах спорта бывают травмы. Парашютизм не составляет исключение. Сергей упал с большой высоты. Итог — перелом таза в двух местах. Он не любит вспоминать. Просто критично замечает: хорошо, что вообще выжил.

— Три месяца лежал. Потом только начал ходить. Молодой был. 24 года. Сам виноват. Но я ж спортсмен — азарт проснулся. Теперь-то все нормально. Жив-здоров.

Дал паузу в карьере на 9 лет. А когда вылечился после падения, поехал в Польшу спекулировать очками для чтения.

— В Питере они стоили один доллар. С оптикой, все как надо. Металлическая оправа. А в Польше можно было продать за пять. Сначала, конечно, торговали ерундой, как все. А потом увидели ребят с маленькими аккуратными сумочками. Без баулов, без напрягов. Наторговали на $100 — и поехали. Отправились мы в Питер, и пошло зарабатывание начального капитала.

Фото: onliner.by

Ездили на такси на озеро купаться

В среднем в Польше выручали $100 в день. Месячная зарплата в Беларуси была $20.

— Когда приехал из Польши домой, в кармане лежало $700. Я думал, что в этой жизни больше никогда уже не буду работать… Тратил деньги налево и направо. Ездили на такси на озеро купаться. И возвращались на такси. Но когда начинаешь жить богато, деньги заканчиваются. Это со мной и случилось. Надо было что-то думать. А в Польшу ехать уже не хотелось…

До начала своего парашютного бизнеса Сергей успел поработать тренером в ФОКе, инструктором в аэроклубе, начальником расчетно-кассового центра в банке. Плюс продавал стоматологические материалы.

Фото: onliner.by

— С товарищем зарегистрировались как предприниматели. Взяли лицензию в Министерстве здравоохранения. Работали много лет. Медтехника и стоматологические материалы.

Потом вернулся в аэроклуб. Говорит, смотреть на тогдашние фотографии просто смешно. Джинсы, треники, закатанные по локоть рубашки. Кто в чем. Из 20 человек в аэроклубе у двух-трех были профессиональные комбинезоны.

— И вот тогда мне в голову стукнуло шить комбинезоны.

Фото: onliner.by

«Ребята, мы вам больше ничем помочь не можем»

— Познакомились с москвичами. Запартнерились. Отшивали им какие-то изделия первое время. Чуть позже они предложили организовать предприятие, в котором мы бы стали наемными работниками. Согласились. Я был руководителем. Москва платила нам зарплату. Шли заказы. Поработали в итоге около 10 лет. Получили отличную школу. Шикарнейшую! Научились парашюты шить, поняли бизнес.

Но в 2008-м случился кризис.

— Меня как-то пригласили в Москву: «Ребята, мы вам больше ничем помочь не можем. Теперь вы сами». Было неожиданно. Ты такой сидишь на зарплате, выполняешь поручения, тебе ткани присылают, решают за тебя, продают — тоже. А это самое сложное. Делать парашюты несложно. Тиражировать — тоже несложно. А продать — большая работа.

Фото: onliner.by

Был вариант крепко загрустить, но витебские ребята предпочли иное развитие событий. Тем более шить умели. В какой-то момент скопировали американский парашют — сделали свой. Знакомый согласился прыгнуть. Испытание прошло успешно.

— У нас тут 20 работников. Торгуем не только в Беларуси. Просто у нас парашюты покупают десятками, а в других странах — сотнями. Мне после всего, что прошел, думается просто: главное в производстве — четко рассчитать себестоимость. Если научишься это делать, будешь нормально конкурировать, выставлять минимальную цену с выгодой для себя и зарабатывать. Мы единственная фирма в стране такого профиля. В СНГ их примерно пять.

Сознание потерял, высоту прочухал

— Наш комплект стоит около $5000. Это ранец, основной и запасной парашюты, прибор страхующий. Сейчас покажу.

Сергей тянется за аккуратной коробочкой.

Фото: onliner.by

— Он срабатывает на определенной высоте и открывает парашют, если парашютист вдруг сделать это не может. Мало ли, сознание потерял, высоту прочухал. В приборе есть табло и пиропатрон, в пиропатроне отверстие. В отверстие продевается петля, которая этим пиропатроном и перерубается, если парашют не раскрыт. Умная штука — контролирует высоту и скорость падения.

Скорость свободного падения — 180 км/ч.

Фото: onliner.by

— Да, изделие недешевое. Но пряжки и ленты — американские, стропы — немецкие, ткани — французские, приборы — чешские. Из советских материалов — ничего. Все иностранное. Это принципиальная позиция — на наших парашютах должны стоять лучшие материалы. И они там стоят.

В Беларуси парашютный спорт финансируется государством. Члены аэроклубов, конечно, делают какой-то взнос в начале года, но прыгают бесплатно. Так что частный клиент появляется редко. Потом Сергей задумывается и говорит, что не редко, а никогда.

У Сергея 3000 прыжков. Последний зафиксирован 2006 годом. Выступал тогда на чемпионате СНГ.

— Старый я уже прыгать, — улыбается бизнесмен. — На кайт перешел. Тоже парашют. Цепляешься и едешь за ним по земле. Стоит $1000. Адреналин, конечно, не тот. Но и заинтересованность в нем у меня уже не та. Я теперь и на рыбалку с удовольствием хожу.

Фото: onliner.by