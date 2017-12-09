The Washington Times: Тайный представитель Януковича скупает в Украине стратегические активы 4 9.12.2017, 17:44

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Виктор Янукович

Беглый экс-президент Украины использует подставных лиц.

Сбежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович и его окружение используют подставных лиц, чтобы скупать стратегические активы для дальнейшего продвижения интересов Москвы и дестабилизации обстановки в Киеве.

Об этом пишет американская газета The Washington Times (перевод — apostrophe.ua) статье "Политическая и экономическая смертельная спираль Украины".

Издание пишет, что одним из людей, которые в Украине действуют в интересах представителей бывшей власти, является бизнесмен Павел Фукс.

Автор статьи отмечает, что деятельность Фукса в последние месяцы вызывала интерес западных СМИ, а также в отношении него проводятся расследования правоохранительными органами многих стран, в том числе США. В частности, в одном из недавних запросов правоохранителей говорится, что "г-н Фукс связан с криминальными лицами в Украине и отмыванием активов Януковича в стране".

The Washington Times напоминает, что Фукс является уроженцем Харькова, который участвовал в реализации скандального проекта Moscow City в столице РФ и пребывал в должности председателя совета директоров MosCityGroup.

"Для финансирования запланированного мегаразвития г-н Фукс, якобы, одолжил деньги у российских криминальных синдикатов. Однако после финансового кризиса 2008 года проект заглох, и Фукс не смог справиться с обслуживанием долга, что побудило его бежать в Украину, куда он вернулся в качестве низкоуровневого подставного лица для беглого кабинета Януковича. Возможно, российские авторитеты позволили ему бежать в Украину и процветать там из-за его полезности в средине этой страны для них, или их кураторов ФСБ", - делает вывод The Washington Times.