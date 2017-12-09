Ученые сделали важный вывод о жизни первых людей в Евразии 8 9.12.2017, 17:51

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Немецкие эксперты пересмотрели исследования миграции первых людей.

Исследователи из Института Макса Планка (Германия) пересмотрели исследования миграции первых людей и выяснили, что наши предки путешествовали по Евразии значительно раньше, чем считалось, передает «Моя планета» со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи полагают, что первые переселения начались 120 000 лет назад — это на 60 000 лет раньше, чем свидетельствовали предыдущие научные изыскания.

Традиционная модель миграционных путей предполагает, что современные люди эволюционировали в Африке, а затем начали покидать континент 60 000 лет назад. Однако прогресс в ДНК-исследованиях и других методах анализа позволил отодвинуть этот срок в гораздо более далекие времена. Так, благодаря археологическим находкам последних десятилетий выяснилось, что в Азию люди прибыли от 70 000 до 120 000 лет назад. Это противоречит основной теории.

Кроме того, по Евразии люди расселялись в течение нескольких десятков тысяч лет, вступая в связи с другими гомининами, вроде денисовцев и неандертальцев.

В пользу этой теории также работают недавние исследования ДНК древних людей, населявших Малайзию и Австралию: ученые обнаружили гены денисовского человека. У многих людей до сих пор присутствует ДНК неандертальцев.

По мнению ученых, существовало несколько волн миграции, но стартовали они именно 120 000 лет назад. Небольшие группы собирателей и охотников стали разбредаться по миру, в итоге обосновываясь в разных частях планеты. Таким образом, взаимодействие всех видов древних людей было глобальнее, чем мы можем предполагать.