«Независимые журналисты показывают реальность, которой не увидишь в госСМИ» 9.12.2017, 17:59

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Виктор Рубцов

Известный блогер и активист Виктор Рубцов обратился в ООН.

Видеоблогер и общественный активист из Гомеля Виктор Рубцов, отбывший 5 суток ареста за акцию солидарности с журналистом подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне экс-арестант заявил о нарушении права на свободу мирного собрания и выражения мнения. Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, почему за солидарность с другими власть преследует граждан арестами, сообщает gomelspring.org.

Участник флэшмоба в поддержку независимой журналистки Ларисы Щиряковой вспоминает, как та снимала сюжет о намерении властей снести свыше полусотни частных жилых домов в Гомеле и говорит, ему крайне неприятно, когда ни один житель не пришел поддержать Ларису в суде, когда за отснятый материал ее начали преследовать в административном порядке.

«Это моя гражданская позиция. Независимые журналисты показывают реальность, которой не увидишь по телевидению, не услышишь по радио и не прочитаешь в официальных газетах. Возле здания суда мы провели акцию солидарности с журналисткой, у меня на шее висел плакат «Я нячэсны блогер», за что власть отмеряла мне 5 суток ареста», - возмущается Рубцов.

Юрист Леонид Судаленко, защищающий права человека, говорит, что по таким категориям дел как у Виктора Рубцова в стране защиты просто нет.

«Судья в лучшем случае вспомнит, что наша страна подписала Международный акт о гражданских и политических правах, на этом уровень его компетенции в вопросах прав человека заканчивается. Белорусское правосудие не готово к оценке самой сущности прав человека и к анализу пропорциональности их ограничений», - заявил правозащитник.