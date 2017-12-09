Усилитель честности 4 Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»

9.12.2017, 18:10

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Лев Шлосберг

Решение исполкома Международного олимпийского комитета дает России шанс на очищение.

Вечером 5 декабря случилось неизбежное: исполком Международного олимпийского комитета запретил сборной России принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. На Играх не будет российского флага (кроме, возможно, церемонии закрытия), российского гимна, российского герба и (коррупционно опасных, как чумы) российских чиновников. Решение могло быть намного жёстче, но исполком МОК разрешил индивидуальное участие доказавших свою непричастность к допингу российских спортсменов, введя специальный термин «олимпийский спортсмен из России».

Это даeт шанс лидерам российского спорта (и командам также) в личном качестве принять участие в Олимпиаде. Но в официальном командном олимпийском зачете России не будет. Международный олимпийский комитет наказал Российское государство и российских чиновников, сохранив шанс для российских спортсменов. Это честное решение, о котором долго не утихнут споры.

«Коктейль Дюшес»

Такова оказалась цена за «триумфальные» для России зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года и предшествовавшие им летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, по итогам которых мир сотрясли допинговые скандалы с российскими спортсменами. Об этом напишут десятки, если не сотни книг, но суть произошедшего отвратительно проста: российские спортсмены использовали допинг, их «грязные» пробы (непосредственно в Сочи, на территории России) были с участием спецслужб выкрадены из закрытого помещения (через отверстие в стене) и подменены на «чистые», свободные от допинга.

История, начавшаяся с расследования допинг-проб Лондонской Олимпиады-2012, в полной мере вскрылась сначала через сбежавшего за границу информатора Григория Родченкова, химика-аналитика, специалиста по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидата химических наук, который с 2006 по 2015 годы непосредственно руководил российским государственным антидопинговым центром. Затем информация стала появляться и через других лиц, а также обширные исследования.

Центр оказался не антидопинговым, а продопинговым. И не по желанию спортсменов, а по решению властей, в том числе тогдашнего министра спорта, а ныне заместителя премьер-министра РФ Виталия «лет ми спик фром май харт» Мутко, пожизненное отстранение которого от посещения любых Олимпийских игр по решению исполкома МОК стало чрезвычайно яркой нотой трагического и позорного для страны события.

Пресса широко опубликовала фрагменты письма Родченкова в комиссию МОК с выдержками из его дневников и писем. Из этих материалов следует, что планы на Сочи-2014 в России начали строить осенью 2012 года, сразу после Олимпиады в Лондоне. Тогда Виталий Мутко лично поставил перед своим заместителем Юрием Нагорных задачу добиться успеха на домашней Олимпиаде любой ценой, конкретно – с использованием допинга.

«Нагорных сказал, что они с Мутко договорились о необходимости системы защиты спортсменов от обнаружения положительных допинг-проб», – сообщил Родченков.

Поначалу обсуждалось использование туринабола, но его следы можно легко обнаружить. После Олимпийских игр — 2012 Мутко лично попросил Родченкова, по утверждению последнего, найти средство со схожим эффектом, но чтобы спортсмены могли использовать его без риска быть пойманными. И Родченков, тесно связанный со спецслужбами, нашёл рецепт – «коктейль Дюшес», который содержал алкоголь и смесь трёх анаболических стероидов. Для получения результата достаточно было просто прополоскать этим коктейлем горло.

«Процесс приёма «коктейля Дюшес», конечно, был чем-то необычным для любого спортсмена в тренировочный период, и вряд ли кто-то из них не осознавал важности допинговой программы», – пишет Родченков.

Нагорных сказал Родченкову, что Мутко лично изучил и одобрил «список Дюшес», содержавший имена спортсменов, которых следовало защитить от определения положительных допинг-тестов. «Данный список рос с приближением Олимпиады в Сочи», – сообщил Родченков в докладе для комиссии МОК.

Торговцы смертью

9 ноября 2015 года независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков был обвинён в умышленном уничтожении в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. В докладе независимой комиссии WADA также утверждалось, что Родченков был частью схемы по вымогательству денег у спортсменов за сокрытие положительных проб.

Другим нарушением, выявленным комиссией, было нарушение принципа независимости Московской антидопинговой лаборатории, которая в своей оперативной деятельности оказалась зависимой от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Министерства спорта, а органы государственной безопасности прямо вмешивались в её работу. 18 ноября 2015 года на основании выводов отчёта независимой комиссии WADA признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA.

В результате скандала Родченков подал в отставку, которая была принята 11 ноября 2015 года. Опасаясь за свою безопасность, Родченков в январе 2016 года бежал в США.

Вскоре после отъезда Родченкова скоропостижно скончались два человека: председатель исполнительного Совета РУСАДА 50-летний Вячеслав Синев (3 февраля 2016 года, причина смерти не объявлена) и бывший исполнительный директор РУСАДА 51-летний Никита Камаев (15 февраля 2016 года, причина смерти «обширный инфаркт»). Родченков заявил, что накануне отъезда получил предупреждение об угрозе его жизни.

После публикации в 2015 году скандального доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского профессора по международному спортивному праву Ричарда Макларена МОК создал две комиссии, призванные разобраться с обвинениями в адрес Российской Федерации.

Первая комиссия во главе с Денисом Освальдом занималась расследованием возможных случаев махинаций с допинг-пробами россиян в Сочи и их перепроверкой. Результаты деятельности этой комиссии неутешительны для России, спортсмены один за одним лишаются олимпийских медалей (по состоянию на 29 ноября это уже 13 человек), многие дисквалифицированы пожизненно.

Комиссия Самуэля Шмида расследовала причастность Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами. Именно её выводы стали решающими для решения исполкома МОК. Вывод был однозначным: Российское государство непосредственно организовало прием допинга спортсменами для получения необходимых результатов.

Радость для президента

Как можно коротко описать то, что произошло?

Российские власти сочли политически необходимым достижение заведомо нечестными способами максимально высокого результата на Олимпийских играх – для «повышения международного престижа страны», рискуя и репутацией, и здоровьем, и биографией спортсменов.

Кому был нужен этот «престиж» такой варварской ценой?

Часто говорится, что Виталий Мутко решил порадовать Владимира Путина, с которым тесно связан со времен совместной работы в администрации Анатолия Собчака в Ленинграде/Петербурге.

Мог ли Виталий Мутко «порадовать» Владимира Путина без ведома Владимира Путина? Мог ли министр спорта рисковать по сути всем российским спортом без ведома президента? Он похож на настолько отчаянного человека?

Я не верю в это.

Такие люди действуют только по приказу. Они не могут проявлять инициативу, они могут только исполнять вышестоящую политическую волю.

Уже после начала всемирного допингового скандала, 19 октября 2016 года, Виталий Мутко указом президента Путина был назначен заместителем председателя правительства России. Это выглядело как демонстративная пощёчина и спортивному сообществу, и общественному мнению в целом. Вы нам расследование про допинговые преступления с личным участием министра спорта Мутко? А мы его назначим заместителем председателя правительства, вот вам, даже если это «сукин сын», то это «наш сукин сын».

К слову о наградах от Владимира Путина: у Григория Родченкова две почетные грамоты от президента за достижения в подготовке российских спортсменов. Знал или не знал Владимир Путин о содержании этих достижений?

Триумф российской сборной на Олимпийских играх в Сочи был представлен как личный триумф Владимира Путина, как доказательство правильности проводимой им лично государственной политики – и внутренней, и внешней.

План Путина – победа России, помните?

План воплотили в жизнь. Но победа оказалась фальшивой.

Это печально для общества, но неудивительно в государстве тотальной лжи. Символом российского участия в Олимпийских играх стали государственная ложь и насилие над спортсменами.

«Якобы государство»

Исполком Международного Олимпийского комитета лишил Виталия Мутко возможности посещать Олимпийские игры пожизненно. В этом решении – высшая справедливость, потому как неприличных людей нельзя пускать в приличное общество. МОК показал, что репутация, о значении которой в России стараются не вспоминать, имеет значение. Причем – решающее значение. Пожизненно.

Расследование против Мутко и его подручных в России не возбуждалось, хотя, судя по международным расследованиям, там полный букет уголовных преступлений. И при власти Владимира Путина проверки не начнутся. Его полностью устраивали допинговые «победы» российского спорта. Он ни слова не сказал в их осуждение.

Путин, безусловно, недоволен принятыми Международным олимпийским комитетом решениями. При этом он даже сейчас не говорит о виновности организаторов крупнейшего скандала, он ищет политическое объяснение произошедшего: «Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это всё делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает» (9 ноября, Челябинск).

Путин, отмывая неотмываемое, проговаривается: «якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает». Он полностью понимает суть произошедшего события и причины жёсткого решения исполкома МОК. Он всё знает.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, полномочия которого в Международном олимпийском комитете теперь приостановлены, лично выступавший на заседании исполкома МОК, оказался объективнее президента: «После наших выступлений исполком вёл обсуждение ещё порядка двух часов. Думаю, что решение принималось непосредственно на этом заседании. Альтернатив для этого решения было много: от полного запрета до тех, которые были приняты. Это решение не имеет прецедентов в олимпийской истории. Оно жёсткое. Но думаю, что выступление Жени [Медведевой, чемпионки мира по фигурному катанию] сыграло свою роль. Всем российским командам разрешено участвовать. Все наши команды смогут участвовать».

На фоне этого заявления запредельным цинизмом выглядят слова паркетных политиков «Единой России».

Первый канал. Легкоатлетка Иоланда Чен: «Легко быть патриотом на диване и говорить о бойкоте. Это грозит нам отстранением на два олимпийских цикла» (восемь лет).

Ей отвечает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой: «Мы подождем, перед нами вечность!»

Перед кем вечность? Кто эти «мы»?

В этом ответе – всё отношение этой отвратительной публики к людям, их труду и таланту, времени, здоровью, самой жизни. Ничего не значат для них люди: ни рядовые граждане, ни олимпийские чемпионы. Холопы, чернь, не стоящая боли в сердце и мысли в голове.

Здесь – водораздел между человеческим и нечеловеческим, честью и бесчестием, ложью и правдой.

Решение исполкома Международного олимпийского комитета дает нашей стране шанс на очищение не только от преступников спортивного допинга, но и от политиков допинга. Их надо пожизненно лишать права на участие в политике как людей, не уважающих и презирающих народ. За ложь и насилие.

Всех – от клерка до президента.

И в этой работе очищения Международный олимпийский комитет нам уже не поможет.

Эту работу надо сделать самим.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»