Эксперт: Доллар ждет еще одна неделя триумфа 1 9.12.2017, 18:25

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Иллюстрационное фото tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Ожидаем продолжения роста средневзвешенного курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже еще примерно на 1% за счет укрепления доллара как против евро, так и против российского рубля. В понедельник, 11 декабря, возможно снижение курса доллара на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара США на БВФБ увеличился в несколько большей степени, чем ожидалось — на 1,3%, достигнув 8 декабря 2,0367 BYN/USD.

Курс евро, как и ожидалось, резко колебался, но в целом по итогам недели снизился против доллара на рынке форекс в большей степени, чем предполагалось. В результате средневзвешенный курс евро на БВФБ на прошедшей неделе уменьшился на 0,2% — до 2,3931 BYN/EUR.

Снижение курса российского рубля против доллара на Московской бирже оказалось немного выше ожидаемого. На БВФБ средневзвешенный курс российского рубля за неделю вырос всего на 0,04% — до 3,4364 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла примерно в соответствии с ожиданиями: на 0,4%. При этом объем торгов валютами на бирже в среднем за день достиг 477,6 млн. BYN против 293,1 млн. BYN на предшествовавшей неделе.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Не исключено, что Национальному банку РБ на прошедшей неделе приходилось продавать валюту на БВФБ в целях сдерживания ослабления белорусского рубля. Возможно, это ему пришлось делать и в ноябре, так как предприятия и население в прошлом месяце приобрели валюты на 135,3 млн. USD больше, чем продали. То есть банки, среди которых мог быть и Нацбанк, в ноябре валюту продавали.

На следующей неделе тенденция к ослаблению белорусского рубля, по-видимому, сохранится. Эксперт будет ожидать роста стоимости корзины за неделю примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Дональду Трампу, похоже, все же удастся протолкнуть через конгресс США закон о налоговой реформе. В субботу 2 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект этого закона, который, однако, значительно отличается от проекта, одобренного Палатой представителей. Сенат согласился на переговоры между палатами. Если они окажутся успешными и проект удастся согласовать до рождественских каникул, это станет еще одной победой президента США и способно оказать серьезную поддержку доллару.

Поддержку курсу доллара оказало также решение Конгресса США, принятое 7 декабря, о временном продлении финансирования работы правительства до 22 декабря. Законодательная власть, похоже, идет на уступки президенту и, возможно, не случайно Дональд Трамп на уходящей неделе признал Иерусалим столицей Израиля. Это, не исключено, помогло ему получить дополнительную поддержку в Конгрессе.

На предстоящей неделе (13 декабря) состоится заседание Комитета по открытым рынкам США и выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Ожидается, что процентная ставка ФРС будет увеличена на 25 пунктов — до 1,5%. Но это уже учтено рынком, то есть на курс евро влияния, скорее всего не окажет. А вот обсуждение проекта налоговой реформы влиять будет.

14 декабря уже ЕЦБ будет обсуждать свою денежную политику, то и тут событий не ожидается.

Судя по успехам Дональда Трампа, можно рассчитывать на появление позитивных новостей о налоговой реформе, что поддержит доллар. Таким образом, на следующей неделе возможен рост средневзвешенного курса доллара на рынке форекс еще на 0,5-1%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российские эксперты на уходящей неделе, наверное, вздохнули с облегчением, так как ослабление рубля, о котором они давно и упорно говорили, наконец-то началось. Помогло этому падение цен на нефть, которое произошло после появления данных Минэнерго США об увеличении добычи нефти до нового рекордного уровня – 9,707 млн. баррелей в сутки. Давление на рубль оказало и сообщение Минфина РФ об увеличении покупки валюты в декабре до 217 млн. USD против 99 млн. USD в ноябре.

Правда, были факторы, которые поддержали рубль, хотя и не смогли предотвратить его падение. В частности, сохранился спрос на облигации федерального займа Министерства финансов РФ.

Российские эксперты продолжают ожидать некоторого ослабления рубля к концу года под влиянием множества негативных факторов. В частности, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова прогнозирует увеличение курса доллара к концу года до 60 RUB/USD.

15 декабря Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Особых неожиданностей не предвидится, ключевая ставка, скорее всего, будет снижена на 25 пунктов.

Против рубля играет слишком много факторов, поэтому на следующей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать снижения курса рубля против доллара еще на 0,5-1%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Судя по ожидаемым изменениям указанных выше курсов валют, доллар ждет еще одна неделя триумфа, и его средневзвешенный курс на БВФБ может подняться примерно на 1%.

Прогноз на понедельник, 11 декабря

Курс евро против доллара на рынке форекс во второй половине торгового дня пятницы 8 декабря вырос примерно на 0,3% — до 1,1771 USD/EUR. Давление на курс доллара оказал слабый рост среднего почасового заработка в частном секторе США в ноябре по сравнению с октябрем: на 0,05 USD – до 26,55 USD. При этом число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось немного лучше ожиданий — на 228 тыс., а безработица не изменилась и осталась на минимальном уровне с декабря 2000 года, равном 4,1%.

В то же время, курс доллара США на Московской бирже во второй половине 8 декабря снизился примерно на 0,2% — до 59,0975 RUB/USD.

Это означает, что в понедельник 11 декабря на открытии торгов на БВФБ возможно снижение курса доллара на доли процента.