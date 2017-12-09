Крах диктаторского режима всегда происходит внезапно 5 9.12.2017, 18:56

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Владимир Путин

Фото: twitter

Когда в РФ сменится власть, тем, кто творил военные преступления в Крыму и делает это на Донбассе, придется отвечать.

В России заявили, что не обязаны реагировать на заключение прокуратуры Международного Гаагского трибунала о том, что на Донбассе присутствуют российские войска, поскольку Россия в прошлом году вышла из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Скажу так: Путин может вывести Россию из-под юрисдикции хоть самого господа Бога, но тяжесть совершенных им преступлений от этого не меняется. Путинский режим уйдет, как уходят все авторитарные режимы. Когда придет новая власть, тем, кто творил военные преступления в Крыму и продолжает это делать на Донбассе, неминуемо придется отвечать, прежде всего, перед российским судом, пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский для nv.ua.

Украинцам следует знать, что на прошлой неделе прошел Четвертый форум российской оппозиции «Свободная России», где мы составили список людей, виновных в преступлениях, прежде всего, военных преступлениях в Украине. В этом списке – 11 категорий людей: от категории, условно названной «вожди», в которой указаны фамилии Путин, Шойгу, Лавров, – до категории «пропагандисты» – Киселев, Соловьёв и прочие деятели, которые оправдывают эти преступления. Так что не только в Украине и мире, но и в России помнят об этих преступлениях. И от наказания преступники не уйдут.

Вряд ли заключения прокурора Гаагского суда повлияют на имидж Путина перед президентскими выборами. Российские обыватели даже не узнают об этом, поскольку российский телевизор об этом событии не рассказывает. Но заявление из Гаагского суда – это не пустой звук, это может повлиять на путинский имидж в мире. Мы все видим, как ужесточается отношение к путинскому режиму. Особенно, со стороны американского правительства. Даже несмотря на то, что Путину удалось сделать «агента» президентом США. Но американские института оказались сильнее. И сегодняшняя политика Штатов, особенного по украинскому вопросу, довольно жесткая. Ее принципы постоянно озвучивает спецпредставитель США Курт Волкер.

Кроме того, Американский конгресс единогласно проголосовал за закон о персональных санкциях против российских олигархов. Уже меньше, чем через 60 дней те люди, о которых мы говорим, будут названы преступниками, и к ним будут применены санкции, которые для них – не менее болезненны, чем решения любых международных судов.

Это они, только по официальным оценкам, украли в России около 1 триллиона долларов. Это все активы военных преступников, начиная с Путина. Конечно же, там нет счетов с фамилией Путин, но всем известно, кто является его фронтменами, типа Ролдугина и прочих. Эти деньги будут заморожены, конфискованы, и это очень серьезный удар по российскому руководству.

Что случится после введения персональных санкций –даже невозможно предсказать. Крах диктаторского режима всегда происходит внезапно. Правил себе Мугабе 30 лет, а в один прекрасный день приехали в его дворец военные и отстранили от власти. То есть чем больше Запад будет проявлять жесткость в отношении России, тем скорее подобное произойдет и в Кремле. Как мне представляется, Путин уйдет не в результате какой-то массовой революции, а в результате «дворцового переворота». Его просто свергнут люди, по которым ударят новые западные санкции.