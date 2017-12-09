Стали известны продукты, которые позволяют худеть даже зимой 2 9.12.2017, 18:59

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Пора забывать старые стереотипы, что зимой люди много едят, а к лету стараются похудеть.

Ведь существует много продуктов, калорийность и польза которых позволяет эффективно худеть даже зимой, пишет newsyou.info.

Специалисты рассказали о 3 основных продуктах, которые стоит добавить в свой рацион, если вы стремитесь похудеть.

Сыр

Сыр содержит много витаминов и аминокислот, белок, калий и кальций. Он довольно сытный и вкусный, поэтому его можно кушать как отдельно, так и сочетать с другими продуктами, например с фруктами и овощами.

Но что главное, сыр легко усваивается организмом и имеет сравнительно невысокую калорийность: от 70 до 250 ккал в 100 граммах.

Квашеная капуста

Интересно, но квашеная капуста считается намного полезней, чем свежая. Во время закваски в ней образуются бактерии молочной кислоты, которые выступают своеобразными консервантами полезных для организма микроэлементов и витаминов.

В одной ложке квашеной капусты содержится дневная норма витамина К. Также в составе продукта есть цинк, марганец, кальций, железо, витамины В, А, Е, РР и С. Для похудения кислая капуста важна, как катализатор процесса обмена веществ. Также она дарит ощущение сытости и прекрасно сочетается с другими диетическими продуктами.

Калорийность квашеной капусты всего 20 ккал на 100 грамм.

Соевый сыр

Редко едите тофу? Эксперты уверяют, что зря. Поэтому, смело включайте этот продукт в свой зимний рацион и худейте с удовольствием! В тофу практически отсутствуют жиры и углеводы, зато содержится большое количество витаминов и микроэлементов.

Также это полноценный растительный белок, который очень легко усваивается человеческим организмом. Его можно использовать для приготовления любых диетических блюд. У него практически нет собственного аромата, но зато он как губка хорошо впитывает запахи и вкусы других ингредиентов, прекрасно сочетаясь с ними.

Калорийность сыра тофу: 73 ккал на 100 грамм.