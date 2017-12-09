В Гродно отметили день рождения Максима Богдановича 9.12.2017, 19:11

Максим Богданович

Музей классика белорусской литературы в Гродно объединяет белорусов.

126 лет со дня рождения классика белорусской литературы Максима Богдановича отметили в Гродно. Для любителей его творчества была организована театрализованная экскурсия по комнатам музея, который носит его имя, передает «Радыё Рацыя».

Два десятка гродненцев встретила сотрудница музея в роли Марии Афанасьевны Богданович. Она, от первого лица рассказала экскурсантам про свою жизнь и всей семьи Богдановичей, во время их пребывания в Гродно. Какие же впечатления остались после экскурсии, говорит ее участница:

- Вот вышли из домика Богдановича. Послушали интересную экскурсию. Очень понравился такой формат, когда сотрудница музея сделала для нас театрализованное представление. Ведь это приближает к человеку. И идея с чаем очень понравилось. Это объединяет людей. Стали около стола, попили, поговорили, посмеялись. Было хорошо, спасибо!

Как сказала одна из участниц экскурсии, музей Богдановича в Гродно объединяет белорусов.

Некоторые, услышав о дне рождения Максима Богдановича, сами пришли, чтобы больше узнать о жизни семьи поэта.

- Первый раз я в этом музее был в детстве. Очень большое впечатление я получил. Его коляска, мебель... Из школы помню: «Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла».

В девяностых годах, во время столетнего юбилея Максима Богдановича, в Гродно, активисты добивались установления памятника поэту. Было определено место и собраны деньги. И вот, прошло более четверти века, а памятник так и не возник.