Министр обороны Великобритании: Россия ведет с нами войну на нескольких фронтах 9.12.2017, 19:23

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Гэвин Уильямсон

ФОто: EPA/UPG

Гэвин Уильямсон всего одним словом описал состояние отношений с Россией.

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия сражается с его страной сразу на нескольких фронтах.

По словам министра, Кремль пытается подорвать Великобританию изнутри, разрушить ее экономику

"Россия ведет войну против Великобритании на различных фронтах. Мы находимся в с ней в состоянии холодной войны (в оригинале – Cооl War - прим.) и Россия невероятно активна в попытке нанести ущерб интересам Великобритании", - сказал он в интервью Daily Mail (перевод — nv.ua).

Министр добавил, что характер современной "войны меняется" и Россия будет использовать любые средства для подрыва интересов Британии и Запада.

"Мы должны убедиться, что у наших вооруженных сил есть ресурсы, чтобы справиться с этим", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент России Владимир Путин пытается использовать информацию в качестве оружия.

Мэй подчеркнула, что Великобритания и ее союзники будут сотрудничать в борьбе против действий Москвы, которые представляют угрозу международному порядку.