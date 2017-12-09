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Дарья Домрачева: Я старалась бороться до конца

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  • 9.12.2017, 19:27
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Дарья Домрачева
Фото: Reuters

Белорусская биатлонистка довольна своей формой и скоростными качествами.

Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева, ставшая третьей в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, рассказала, что довольна своими кондициями. Об этом сообщает «Прессбол».

- Я своей формой и скоростными качествами удовлетворена. Есть небольшие проблемы с инвентарем, которые мы пытаемся на протяжении второго этапа решить. Накануне был большой плюс в этом вопросе. Но я вижу, что есть над чем работать.

Третьим местом довольна. Я старалась бороться до конца, но Кайса была сильнее. Было непросто из-за погодных условий.


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