«Неординарное решение»: Как белорус превратил гараж в жилую комнату 2 9.12.2017, 19:53

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Из непригодного для парковки машины гаража дом прирос полноценной жилой комнатой площадью 18 «квадратов».

Этот ремонт — из разряда неординарных решений. Немного фантазии и терпения, помощь отца и друзей — и вуаля: вместо непригодного для парковки машины гаража дом прирастает полноценной жилой комнатой площадью 18 «квадратов» с окном в пол. Историю Алексея опубликовал сайт onliner.by:

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

- Как все начиналось? Да очень просто. Был гараж 2,9 на 6 метров с двумя несущими опорами посередине, из-за чего машина туда въезжала, но двери не открывались (где стоят опоры, ширина гаража 2,5 метра). Такой «косяк» от застройщика. Вот и было решено сделать из этого чудо-гаража жилую комнату.

ФОто: onliner.by

Первым делом очистили гараж, снеся все в подвал. Затем надо было засыпать смотровую яму, которую когда-то мы выкопали вручную, оштукатурили и ни разу не воспользовались. Я заказал 4 тонны песка, и дело было сделано.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Теперь самое интересное. Чтобы гараж нашего дома стал жилой комнатой, его надо было соединить с домом. Решение было очень простое и очень страшное для всех, кто не понимал, как это сделать. Надо было сломать часть перекрытия, чтобы получить доступ на второй этаж. Оказалось, это плевое дело. Там же не монолитное перекрытие, а газосиликатные блоки, стянутые легкой арматурой. Вооружившись зубилами, мы с отцом быстро устроили обвал.

Решили, что в комнате-гараже должна быть маленькая кухня. Заложили в пол канализационные трубы и подвод воды в стены. Уложили утеплитель под пол, на него зафиксировали трубки теплого пола, установили дополнительный насос на 4 контура.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Следующий этап трансформации состоял в демонтаже въездных ворот. Они были просто нереально тяжелыми. Чтобы их снять, мне понадобились четверо помощников. Далее при помощи блоков мы нарастили одну из стен для уменьшения проема и поставили стеклянную дверь с окном до пола. Стало красиво и интересно.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Началась заливка пола в четыре этапа. Первый раз под руководством старших. Получилось все очень даже хорошо, выровняли потом нивелиром. Тут я узнал, что такое маяки, уровень и как это все работает. Кстати, бетон мы готовили сами!

Вся проводка была заменена с алюминия на медь, и уже в бывшем гараже появилось два выключателя света и 14 розеток. Но возник вопрос: как скрыть проводку на потолке? Решили с женой сделать потолок из гипсокартона.

Потом я начал искать лестницу. Что касается цен изготовителей лестниц — тут люди вообще сходят с ума. Но кто ищет, тот находит. Огромное спасибо ребятам, торгующим винтовыми лестницами на строительном рынке в Уручье. Купил у них и сам собрал, получилось неплохо.

Винтовая лестница нас, конечно, пугала, поскольку у нас двое детей. Но, как оказалось, это самый лучший аттракцион в доме.

ФОто: onliner.by

Перед установкой лестницы стоял вопрос, куда ставить кухню. Задача мегасложная, так как на площади менее 18 кв. м и так места не оставалось. Поэтому заказывали мы кухню в два этапа. Сначала заказали все необходимое под технику и рабочую зону, а уже спустя какое-то время, когда пожили с новой кухней, заказали столбик с тремя шкафчиками. Стало идеально и компактно.

Оставался эстетически не решенный вопрос по углу комнаты, где проходили канализационные трубы со второго этажа. Тут помог мой друг Витя, мы нарисовали проект, он нарезал и установил — получился угловой шкаф. Но это не просто шкаф для вещей, здесь встроенная щитовая и мини-котельная с управлением теплыми полами.

Когда потолки и откосы были выкрашены, пришел черед уложить плитку на пол и декоративный кирпич на колонны. Здесь не обошлось без помощи друга Дмитрия, который сделал все очень качественно.

ФОто: onliner.by

На втором этаже у нас получилась отличная спальня с санузлом и балконом. Пол тоже сделал сам. Взял старые доски, из них вышли отличные лаги, разложил с пролетом в 40 сантиметров, на лаги положил подложку, прикрутил фанеру и уложил ламинат.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Вот уже две зимы мы наслаждаемся результатами нашей переделки. Так выглядит первый этаж:

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

А так — второй:

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Что вышло по деньгам и по времени? Ремонт растянулся на 7 месяцев. Всего мы потратили примерно $6300 (без учета мебели и техники).

- ламинат — остался от старой комнаты;

- проект — мы ничего не платили, придумали сами. Позже только заплатили штраф за несогласованную реконструкцию ($240) и новый паспорт на дом (не помню сколько);

- демонтаж части перекрытия — бесплатно;

- плитка — $1100 за всю;

- фуга, краска, раствор и штукатурка — $850;

- обои, клей — $470;

- укладка плитки — $450 (спасибо Диме);

- подвесной потолок на первом этаже — $160 только за гипсокартон и направляющие профили;

- входная дверь (она же окно) — $750;

- межкомнатная дверь — $20;

- винтовая лестница — $1250 (за установку просили $200, но я справился сам);

- швеллер для усиления на второй этаж — $70;

- насос для полов с регулятором — $100;

- прочие строительные, расходные материалы, блоки, утеплитель и трубки теплого пола (беру в общей сложности, так как некоторые траты не записывались) — $800.