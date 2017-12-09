СМИ: Белый дом одобрил новые санкции против России 9.12.2017, 20:01

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Ограничения будут введены за нарушение Договора РСМД.

Президент США Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России из-за нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вступившего в силу 30 лет назад, пишет golos-ameriki.ru.

Как подтвердили изданию Politico источники в администрации, Министерству торговли США поручено разработать новый пакет санкций против российских предприятий и компаний, связанных с разработкой новых ракетных технологий. Кроме этого, Пентагону поручено начать работу над созданием нового типа крылатых ракет.

В ноябре стало известно, что США и Россия планируют в ближайшее время провести заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД.

В минувшую пятницу Госдепартамент США выпустил развернутое заявление, опровергнув обвинения Москвы в том, что Вашингтон нарушает условия соглашения. Как подчеркнуло дипломатическое ведомство, системы противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве мишеней во время испытаний и ударные беспилотники, стоящие на вооружении ВС США, не нарушают «ни один из пунктов» соглашения.

С обвинениями в адрес российской стороны Вашингтон выступил в 2014 году. Договор РСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 года, обязывает страны в течении трех лет ливидировать все ракетные системы средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км) и отказаться от разработки таких ракет.

По данным американской стороны, в нарушение условий договора, Москва в 2008-2011 годах проводила испытания новой крылатой ракеты 9М729 дальностью более 500 км.