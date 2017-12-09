В районе Житковичей пустят понтонный мост через реку Припять 9.12.2017, 20:16

Он на некоторое время заменит треснувший автомобильный мост.

Около Житковичей пустят понтонный мост через реку Припять. Он на некоторое время заменит закрытый автомобильный мост, в котором обнаружили сильную просадку. Понтонный мост обещают ввести в эксплуатацию уже в середине дня 10 декабря. Об этом стало известно в ходе совещания с участием заместителя премьер-министра Беларуси — председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям при совете министров Анатолия Калинина, передает «Еврорадио».

Возводить наплавной мост будут инженерные войска. Монтаж начнется уже сегодня. Общая длина водной глади, которую необходимо перекрыть, составляет 140 м. По этому мосту могут двигаться все виды транспорта, в том числе грузовые машины. Перевозку людей через реку пока взяли на себя службы МЧС. Круглосуточно два катера переправляют жителей Житковичей, Турова и близлежащих деревень на двух катерах.

В частности, за минувшие сутки ими было перевезено около 700 человек. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправляются с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.

7 декабря на мосту через Припять, расположенном на 17-м км автодороги Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины (Верхний Теребежов) нашли вертикальную просадку ездового полотна. Для безопасности пользователей дороги движение транспорта через мост было полностью запрещено.