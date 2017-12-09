Названы самые необычные дома Беларуси 2017 года 9 9.12.2017, 20:39

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Девять примеров оригинального мышления.

Это не правда, что все белорусы к архитектуре и дизайну своего жилья относятся консервативно и редко экспериментируют. Tut.by нашел примеры домов, доказывающие обратное. Многие из них, с нашей точки зрения, выглядят как минимум оригинально.

Дом-купол

ФОто c сайта tut.by

ФОто c сайта tut.by

Недалеко от Минска две сестры построили один из самых необычных домов в Беларуси. В нем нет углов, вместо фасада — сплошная кровля. Это дом-геосфера, диаметр основания — одиннадцать с половиной метров, высота — шесть метров. Снаружи он выглядит достаточно скромным по размерам, однако его общая площадь 130 м², жилая — 76 м². Местные прозвали дом-купол «летающей тарелкой» или «Озеро-Арена».

Дом с чертями

ФОто c сайта tut.by

ФОто c сайта tut.by

В Ратомке этот дом знают абсолютно все, можно сказать, что он стал местной достопримечательностью. Главная его «фишка» — нестандартное декорирование фасадов, крыши, забора — везде черти, демоны и черепа. О хозяине дома известно лишь то, что он бизнесмен. О том, что он человек с фантазией, можно было заподозрить и по машине, тюнингованной черепами. Дом он начал строить еще лет десять назад, потом бросил. Года два назад появился и возобновил работы. И вот что выходит…

Черная дача

ФОто c сайта tut.by

Раньше это было двухэтажное блокированное строение с цокольным этажом из силикатного кирпича. После реконструкции оно получило черный фасад из перфорированного металла. Теперь это местная достопримечательность в дачном поселке возле Раубич.

Дом на воде

ФОто c сайта tut.by

На водохранилище под Минском есть плавающий дом — нечто среднее между яхтой и коттеджем.

ФОто c сайта tut.by

Площадь его основания-палубы — более 180 м², (в длину — 19 метров, в ширину — 9,5). Держится он на поверхности воды благодаря «фундаменту» из специальных железобетонных блоков. Каркас дома — из лиственницы, перекрытия из СИП-панелей, внутренние стены отделаны ламинатом. Передвигается же плавдом при помощи двух моторов, установленных на носу и корме. Изнутри это обыкновенный дом с уютным интерьером, в нем есть кухня и гостиная, спальни, туалет и ванная.

В доме есть система отопления, поэтому в нем можно жить вплоть до наступления суровых морозов. Электричество вырабатывает гибридная солнечная электростанция на 3 кВт.

На втором этаже — стеклянный павильон, очень похожий на помещение летнего кафе. На третьем открытая палуба — место для принятия солнечных ванн.

Плавающая баня

ФОто c сайта tut.by

ФОто c сайта tut.by

И еще один плавающий объект недвижимости — баня. Строение не маленькое — на понтоне уместилось здание с парилкой, гостиной с огромным столом и окнами в пол. Есть на борту и душевая, и санузел.

Черный музей

ФОто c сайта tut.by

«В одном заповеднике, на краю темного-темного леса, есть черный-черный дом. В нем есть три темные-темные комнаты…» Примерно так можно начинать описание уникального музея мифологии в Березинском заповеднике.

ФОто c сайта tut.by

В этом строении нет даже окон. Снаружи оно полностью черное: фундамент, стены, крыша. Идея была в том, чтобы снаружи здание не было чем-то примечательным, кроме своей формы. Суть же строения должна передавать его внутренняя часть.

По задумке, этот музей будет знакомить людей с дохристианской историей: с тем, во что верили наши предки. Так как речь идет о религии, то это нашло отражение во внешней форме здания. К домику лесничего примыкает входная группа из реек, которая по силуэту напоминает некое культовое сооружение с острой крышей.

Дом из дров

ФОто c сайта tut.by

Вероятно, это единственный пока дом, построенный по технологии «глиночурка». Для строительства используются сосновые чурбаки небольшого диаметра. Складываются такие стены очень быстро, скрепляющий раствор — глина, солома, песок.

ФОто c сайта tut.by

Это строение похоже на дом хоббита — приземистое, с поросшей травой крышей. Внутри всего одна комната площадью в 15 «квадратов».

Треть помещения занимает печь с лежанкой. Напротив самодельная двухъярусная кровать. Пол из спилов, промежутки между ними заполнены глиной. Электричество к этому дому не подведено, освещается светодиодными лампочками от аккумулятора. Дом построен в деревне Мирное, в Гомельской области.

Хоббитский дом из глины

Еще один хоббитский дом в селе Мирное, но теперь уже из соломы и глины. Строительство его обошлось в невероятную сумму — чуть больше тысячи долларов. По форме он круглый, окна — овальные, крыша — земляная.

ФОто c сайта tut.by

ФОто c сайта tut.by

Изнутри дом кажется больше, чем снаружи. Центральная комната, которую можно было бы назвать гостиной-столовой, является еще и спальней и рабочим кабинетом. Вся площадь дома 45 м². Все удобства — летний душ и туалет, — пока только во дворе.

Дом-яйцо

ФОто c сайта tut.by

Этот дом еще только собираются строить, но уже сейчас о нем много разговоров. Вместо стен у него — округлая крыша. Собираться будет как конструктор из запатентованных «урбан-блоков» вручную. Прототип обещали показать в августе 2018 года.