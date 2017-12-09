Минфин РФ: До исчерпания Резервного фонда осталось три недели 10 9.12.2017, 20:54

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В оставшиеся три недели 2017 года правительство России планирует полностью потратить Резервный фонд.

Об этом сообщил на заседании кабинета министров глава Минфина России Антон Силуанов. Об этом пишет finanz.ru.

На 1 декабря в фонде, который собирался за счет нефтегазовых доходов в период "тучных" лет нефти по 100 долларов за баррель, оставалось 992 млрд рублей.

По сравнению с февралем 2015-го, когда фонд распечатали, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, его размер сократился почти в 6 раз, или на 4,9 триллиона рублей.

"В этом году мы полностью используем средства Резервного фонда, как и было предусмотрено законом о бюджете", - сообщил Антон Силуанов.

Согласно документу, всего должно быть выделено 1,06 трлн рублей. Эта сумма больше, чем фактический размер фонда, но исправить ситуацию может декабрьское ослабление рубля: активы Резервного фонда вложены в иностранные валюты (доллар, евро и британский фунт), а его рублевый размер, таким образом, увеличивается при девальвации.

Чтобы выполнить план, Минфину нужен роста курса бивалютной корзины на 6,8%: это соответствует скачку доллара на 4 рубля, до 63,3 рубля, а евро - на 4,4 рубля, до 73,8 рубля.

Еще 662 млрд рублей в этом году будет изъято из Фонда национального благосостояния, сообщил Силуанов: его начали тратить в сентябре для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда. За три месяца из ФНБ ушло 490 млрд рублей.

Со следующего года скорость расходования ФНБ увеличится почти вдвое, следует из закона о бюджете, который был подписан Владимиром Путиным в середине недели: всего из фонда планируется взять 1,113 трлн рублей.

На 1 января в ФНБ останется 3,7 триллиона рублей, заявил Силуанов. Впрочем, больше трети этой суммы - 1,4 трлн - уже вложено.

На изначально заявленные цели - реализацию "самоокупаемых инфраструктурных проектов" - ушло лишь 12% ФНБ, или 506 млрд рублей.

200 млрд рублей и 6,25 млрд долларов было брошено на спасение Внешэкономбанка, который из-за санкций Запада и убыточных мегастроек оказался на грани дефолта в 2016 году. Еще 3 млрд долларов ушло на покупку еврооблигаций Украины в попытке удержать у власти Виктора Януковича за два месяца до его свержения и бегства из страны.

279 млрд рублей было влито в капитал российских госбанков через покупку их привилегированных акций.

"Ликвидная часть ФНБ, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составляет 2,3 трлн рублей", - сообщил Силуанов. Он напомнил, что с начала 2017 года правительство скупает на бирже валюту для пополнения резервов, и эта практика продолжится в 2018 году.

Резервы "нам необходимы, поскольку по-прежнему всё-таки мы зависим от сырьевой составляющей и нефтегазовых доходов", - объяснил министр.

С учетом изменений в бюджетное правило Минфин может купить на бирже около 20 млрд долларов в следующем году, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка. Если при этом властям удастся ослабить рубль (до отметок 64 за доллар при нефти по 50 за баррель), то ФНБ может пополниться на 1,5 триллиона рублей - то есть де-факто дополнительные средства, которые придут в фонд, превысят расходы из него, рассчитали в банке.