закрыть
9 декабря 2017, суббота, 23:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Роналду перед матчем с «Севильей» показал болельщикам пять «Золотых мячей»

3
  • 9.12.2017, 21:06
  • 1,463

В Мадриде прошла церемония в честь завоевания знаменитым футболистом пятого трофея.

Перед матчем 15-го тура примеры между «Реалом» и «Севильей» состоялась церемония в честь завоевания форвардом Криштиану Роналду пятого «Золотого мяча», пишет by.tribuna.com.

32-летний португалец на «Сантьяго Бернабеу» показал болельщикам все пять «Золотых мячей».

К 32-й минуте Роналду оформил дубль, забив с игры и с пенальти.


Интервью

Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры
Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры
Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси
Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»