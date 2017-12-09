Гаишники приготовили «сюрприз» для водителей 5 9.12.2017, 21:18

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Госавтоинспекция дополнительно проверит транспорт принадлежащий организациям и ИП.

В Минске 2 декабря в 16.40 у дома №65 по проспекту Победителей водитель, 1962 года рождения, двигаясь на автомашине «ЗиЛ, совершил наезд на переходивших проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора 11-летнюю девочку, которая в результате наезда погибла на месте происшествия и женщину, 1985 года рождения, которая получила телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи была отпущена домой. По предварительным данным ДТП произошло по причине неисправности тормозной системы транспортного средства, пишет slutsk24.by.

В связи с этим, с 10 по 30 декабря Госавтоинспекция, в Минской области проводит дополнительные мероприятия по профилактике ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере перевозки пассажиров и грузов.

В ходе мероприятий будет усилен надзор за соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения, в том числе перевозки пассажиров и грузов, физического состояния водителей, технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и своевременного прохождения государственного технического осмотра водителями транспортных средств.

К нарушителям будут применяться строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством.

А также сотрудники ГАИ обследуют наземные пешеходные переходы, расположенные на магистральных улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах с целью мониторинга за складывающейся на них дорожной обстановкой.