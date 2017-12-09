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Миграционный указ Трампа вступил в силу

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  • 9.12.2017, 21:30
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Дональд Трамп

Госдепартамент начнет осуществлять запрет на поездки в США для граждан восьми стран.

Антимиграционные решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вступили в силу. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на издание TheHill.

В Государственном департаменте объявили, что начнут осуществлять запрет на поездки для граждан Чада, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, а также Северной Кореи и Венесуэлы, после того, как Верховный суд восстановил третью версию распоряжения Трампа.

"Национальная безопасность является нашим главным приоритетом в визовых операциях. Наши посольства и консульства во всем мире полностью осуществляют президентскую декларацию №9645 для защиты американского народа", - говорится в заявлении департамента.

Государственный департамент подчеркнул, что ограничения на поездки для граждан восьми стран не являются постоянными и могут быть отменены, если страны соблюдают стандарты обмена информацией, установленные правительством США по таким вопросам, как "террористические атаки, международная преступность и иммиграционное мошенничество".

4 декабря 2017 года суд разблокировал миграционный указ Трампа о запрете на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Чад).


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