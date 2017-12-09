Профессор Лепин: Я считаю патриотом того, кто говорит правду 5 9.12.2017, 21:43

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Строительство АЭС под Островцом – ошибка, за которую белорусы могут дорого заплатить.

О настоящем патриотизме и значении правды «Белсату» рассказал Георгий Федорович Лепин, физик, профессор, доктор технических наук, сопредседатель общественного объединения «Ученые за безъядерную Беларусь», участник работ по ликвидации последствий после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Когда я впервые услышал, что Островецкая площадка была выбрана для строительства АЭС, то я был просто шокирован. Я давно знал, что она опасна, что на ней было землетрясение, что там есть перекресток разломов земной коры. В одном километре от нее находится могильник сибирской язвы. Когда мне в руки попал официальный отчёт, подписанный двадцатью исполнителями, где было четко написано, что это наихудшая площадка среди всех, которые они исследовали, я не мог понять: как это возможно – не заметить очевидных фактов», – рассказывает профессор Лепин.

Георгий Лепин считает, что строительство АЭС под Островцом – ошибка, за которую белорусы могут дорого заплатить.

«Лукашенко называет ученых, которые являются противниками ядерной энергетики,«бандитами от науки». Вот такое звание я получил от него», – говорит ученый.

«Повсюду пытаются обмануть, что это безопасно, что у нас будет дешевая электроэнергия, что это выгодно. Так говорят напуганные люди, которые боятся за свое место. Они дрожат и думают, что не дай Бог, он скажет правду, а его уволят… Это уже не патриот! Я считаю патриотом того, кто говорит правду. Не в интересах каких-то конкретных руководителей, а именно своей страны», – говорит Георгий Лепин.