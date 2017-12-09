«От $5 тысяч»: Какую дачу можно купить недалеко от Минска? 6 9.12.2017, 21:53

7,691

Подборка не очень дорогих, но красивых загородных домов.

Realt.by сделал подборку не очень дорогих, но красивых загородных домов. Самый дешевый – 5000 долларов, самый дорогой – 33 000 долларов.

Рождественская дача в садовом товариществе

$29 000

ФОто с сайта realt.by

ФОто с сайта realt.by

Двухуровневая дача находится в деревне Тадулино. Это в 30 километрах от МКАД в логойском направлении. Дом площадью 85 квадратных метров стоит на участке в 10 соток.

Стены тут каркасно-засыпные, а крыша – из мягкой черепицы. Электричество, вода и канализация проведены в дом, а на участке есть пруд, баня и беседка. Если этого мало – лес и озеро под боком.

Дача с красивым видом

$23 000

ФОто с сайта realt.by

ФОто с сайта realt.by

Небольшой домик построен в 29 километрах от Минска в молодечненском направлении. Площадь участка – 5,8 сотки, общая площадь дома – 48 «квадратов». Из коммуникаций есть электричество, а в доме – вода и канализация.

Дача для души

$33 000

ФОто с сайта realt.by

А эта двухэтажная дача с большой открытой верандой и ландшафтным дизайном на участке расположена в 30 км от Минска. Тоже в молодечненском направлении.

Общая площадь жилья – 50 квадратных метров. Отопление печное. Газ, вода и канализация есть.

ФОто с сайта realt.by

Говорят, что дом построен из натуральных материалов и соблюдена технология утепления. Кроме дома на участке есть гараж, беседка и двухэтажная баня с большой комнатой отдыха и маленькой кухней.

ФОто с сайта realt.by

Возле сауны готов фундамент под бассейн-купель и оборудованное место для шашлыка. Вместе с домом продают профессиональный мангал, качели, декоративный фонтан и альпийскую горку.

Дача в скандинавском стиле

$18 000

ФОто с сайта realt.by

ФОто с сайта realt.by

Небольшая современная дача расположена в живописном месте всего в 30 км от МКАД. Площадь участка – 6 соток, общая площадь дома – 42 «квадрата». Водопровод центральный и введен в дом. Других коммуникаций пока нет.

Добротный домик в садовом товариществе

$19 000

ФОто с сайта realt.by

Одноуровневая дача с террасой и мансардой расположена всего в 16 км от МКАД. К самому дому ведет асфальтированный подъезд, а объект готов к проживанию. Общая площадь дома – более 50 квадратных метров, с двумя комнатами и хорошим ремонтом.

Площадь участка – 6 соток. Туалет на улице, а канализация местная. Кстати, в стоимость входит вся мебель, спутниковая тарелка и телевизор.

«Дача-мечта» в садовом товариществе

$32 000

ФОто с сайта realt.by

Садовый дом из бруса площадью 65,8 квадратного метра на ровном и ухоженном участке, который примыкает к лесу и огорожен деревянным забором. Все это на 12 сотках, а рядом – большая парковка.

ФОто с сайта realt.by

В самом доме есть мебель, камин, печь и террасы на обоих этажах. А самое приятное – 10 км от МКАД.

Домик на воде

$4900

ФОто с сайта realt.by

Вариант для смелых и неординарных. Плавучая дача площадью 36 «квадратов» готова к проживанию. Находится домик в 15 км от МКАД, но при желании может быть перевезен куда угодно.

ФОто с сайта realt.by

Газ есть, вода всегда рядом, а санузел на улице.

ФОто с сайта realt.by