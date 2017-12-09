В районе ядерного полигона КНДР зафиксированы новые подземные толчки 2 9.12.2017, 22:03

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Ученые предполагают, что толчки являются последствием ядерного испытания, проведенного Ким Чен Ыном.

В субботу, 9 декабря, в районе ядерного полигона КНДР сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки.

Ученые предполагают, что толчки являются последствием сентябрьского ядерного испытания, проведенного на этом полигоне режимом Ким Чен Ына.

Как сообщает Reuters (перевод — nv.ua), магнитуда толчков составила 2,4 и 2,9 балла.

Позже сейсмологи подтвердили, что толчки были "тектоническими" по своему происхождению.

В 2017 году ситуация на Корейском полуострове обострилась после ряда ракетных и ядерных испытаний северокорейским режимом. КНДР несколько раз запускала межконтинентальные баллистические ракеты в сторону Японии.

5 августа 2017 года Совет Безопасности ООН на фоне систематических ракетных испытаний КНДР принял новые санкции против Пхеньяна. Они могут обойтись КНДР почти в миллиард долларов.

3 сентября власти Южной Кореи заявили о шестом за последнее время испытании ядерного оружия КНДР. Поводом для заявления стало землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, на территории Северной Кореи.

Позже КНДР официально заявила, что успешно провела испытание водородной бомбы.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил о планах вновь внести Северную Корею в список стран, поддерживающих терроризм. Северная Корея была исключена из списка государств-спонсоров терроризма президентом Джорджем Бушем-младшим в 2008 году.

На рассвете 29 ноября (по местному времени) Северная Корея провела запуск очередной баллистической ракеты, которая рухнула в Японское море.