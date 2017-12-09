30 фактов о нашем мире, которые удивят даже тех, кто думает, что знает все 1 9.12.2017, 22:16

3,992

Нашему миру еще есть чем удивить.

Мы уверены, что изучили наш мир вдоль и поперек и что не осталось на свете ничего, что бы нас поразило или заставило воскликнуть: «Ну ничего себе!» Однако это не так.

AdMe.ru собрал для вас 30 коротких фактов, прочитав которые, вы поймете, что нашему миру еще есть чем вас удивить. Хотя бы немного.

- Чтобы отличить бриллиант от подделки, нужно на него подышать: поддельный камень запотеет, а настоящий останется таким же прозрачным.

- Таракан без головы может прожить несколько недель и в конечном итоге умереть от голода.

- Средний палец руки Галилео Галилея хранится в Музее науки во Флоренции.

- iPhone, книги о Гарри Поттере и кубик Рубика — 3 самых продаваемых товара за всю историю человечества.

- «Мона Лиза» несколько лет висела в спальне Наполеона Бонапарта.

-Бомбейский феномен — явление, при котором в крови отсутствуют агглютиногены А и B, дающие в различных сочетаниях разные группы крови. Такая кровь встречается только у 0,0004 % жителей Земли. Существует даже отдельный банк «бомбейской крови», поскольку ее обладателям можно переливать только такую же кровь, а вот сама уникальная кровь подойдет абсолютно любому человеку.

- Помимо всем известных чувств, таких как обоняние, осязание и другие, у человека есть и такое чувство, как проприорецепция — ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга.

- В штате Рио-Гранде проживает всего 5 % населения Бразилии, однако именно оттуда родом 70 % бразильских моделей.

- Бананы имеют изогнутую форму потому, что в процессе роста тянутся к солнечному свету.

-Mayday — слово, которое используют вместо SOS в голосовой связи.

- Покемоны Хитмонли и Хитмончан были названы в честь Брюса Ли и Джеки Чана соответственно.

- На испанском языке слово esposas означает и «наручники», и «жены».

- У логотипа Twitter, синей птички, есть собственное имя — Ларри. Создатели соцсети назвали ее в честь баскетболиста Ларри Берда.

- В высокогорных лесах Непала обитают гигантские пчелы, длина тела которых составляет около 3 см. Эти пчелы производят особенный мед, который способен вызывать у человека галлюцинации. Собирают галлюциногенный мед люди из народа гурунга, проживающего в этой части Гималаев.

- Когда вы худеете или поправляетесь, жировые клетки не исчезают, они просто меняют свой размер.

- В некоторых светофорах в Японии вместо зеленого используют синий цвет, поскольку исторически оба этих цвета обозначались одним и тем же словом.

- 99 % микробов, проживающих внутри человека, неизвестны науке.

- Последние слова Альберта Эйнштейна неизвестны, поскольку он произнес их на немецком языке, который был незнаком медсестре, находившийся рядом со смертным ложем великого физика.

- Порез бумагой болезненнее других, потому что при такой травме практически не бывает крови и нервные окончания на краях раны остаются открытыми для раздражения воздухом.

- Английская королевская семья состоит в родстве с Владом Цепешем — знаменитым прототипом графа Дракулы.

- Принимая горячую ванну, можно сжечь столько же калорий, сколько за время получасовой прогулки.

- В 2011 году Северная Корея перечислила $ 500 тыс. Японии, пострадавшей от землетрясения.

- Усы Сальвадора Дали, эксгумированного в июне 2017 года, остались в том же положении, что и при жизни художника.

- Чтобы сжечь всего 1 калорию, вам нужно 10 млн раз кликнуть мышкой.

- В 1939 году Эрл Уайлд, американский композитор и пианист, дал первый в истории мирового телевидения концерт в прямом эфире. Спустя 58 лет его же выступление стало первым в мире онлайн-концертом в интернете.

- Если вы делаете кубики льда из «сырой» воды, они будут белыми, а если из кипяченой — прозрачными.

- Фамилии Ван, Ли и Чжан носят в общей сложности более 21 % всех жителей Китая.

- Животные избегают линий электропередачи, поскольку пугаются периодически возникающих ультрафиолетовых вспышек, невидимых человеческому глазу. Кстати говоря, из всех млекопитающих на свете только люди и обезьяны невосприимчивы к ультрафиолетовому цвету.

- При зарядке смартфона расходуется настолько мало электроэнергии, что ее стоимость за год не превышает $ 1.

- Чарльз Дарвин был первым человеком, догадавшимся приделать к ножкам своего рабочего кресла колесики, чтобы быстрее передвигаться по кабинету.