Немецкую деревню продали на аукционе 9.12.2017, 22:41

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Деревня Альвине в Бранденбурге продана за 140 000 евро.

Небольшая немецкая деревня Альвине (Alwine), которая находится в федеральной земле Бранденбург, была продана в субботу, 9 декабря, на аукционе анонимному лицу за 140 тысяч евро. Покупатель, который предложил итоговую сумму по телефону, своей покупкой "хотел сделать что-то хорошее", заявил Маттиас Кнаке (Matthias Knake), председатель аукционного дома, занимавшегося продажей, сообщает «Немецкая волна».

В Альвине, которая находится примерно в 140 километрах от немецкой столицы, живет около 20 человек, преимущественно пенсионеры. Здания в деревне частично разрушены, частично требуют ремонта. О покупателе известно, что он живет в Берлине. В скором времени он намерен встретиться с бургомистром Альвине.

Как сообщил Маттиас Кнаке, поиск покупателя стал сложной задачей для аукционного дома. Ряд потенциальных покупателей после посещения деревни отказались от сделки, так как у них не было средств на ремонт зданий. Анонимный бизнесмен был единственным претендентом на покупку.

До объединения Германии Альвине относилась к находящейся по соседству угольной фабрике. Однако вскоре после объединения страны фабрика закрылась, а молодежь покинула деревню. В 2000 году деревню приобрели два брата за символическую цену в одну марку, однако разрушение деревни продолжилось. После смерти одного из братьев другой выставил деревню на продажу. Стартовая цена составила 125 000 евро.