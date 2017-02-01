закрыть
1 февраля 2017, среда, 20:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Тверской области: В зрелом возрасте понял, что мы – белорусы

12
  • 1.02.2017, 13:29
  • 5,125

На западе области белорусский язык люди слышат с самого детства.

Александру Техановскому 30 лет, он живет в Москве, работает менеджером. В декабре парень создал на сайте change.org петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать этнографическую группу тудовляне в Тверской области белорусами.

Журналисты «Нашай Нівы» пообщались с Александром Техановским о том как он дошел до восприятия себя белорусом, а также о проблемах региона.

«В деревне Холмец Оленинского района Тверской области родилась моя мама, все детство я проводил каждое лето и зиму в этих краях. С тех пор хорошо помнится, как моя бабушка рассказывала мне историю о нашем крае, о его прошлом, в ее разговоре часто звучали белорусские слова, хотя тогда я не воспринимал их как нечто необычное. Она говорила такие слова, как «мяне, таперь, на хрясбінах, сястрыцы, насіць, цяпло, дзяўчынкі, крыху, даляко, дарога ў лесе, бяруць, прынясу, яму, вады, вяроўка, жалавання» и многие другие. Тааже она всегда любила готовить кисель, это одно из наших традиционных блюд. И в моем тогдашнем языке были заметны для других белорусизмы», - рассказал Александр.

Через некоторое время пришло понимание, что жители Западной части Тверской области являются белорусами.

«Всю жизнь я увлекался историей, особенно меня привлекала история Великого Княжества Литовского, Смутного времени, Речи Посполитой, так как чувствовал какую-то связь с этим, но самого понимания тогда, кто мы, еще не было. В современной российской истории нет даже упоминаний о том, что тудовляне - это по сути белорусы. В учебниках этого нигде не писали, в энциклопедиях тоже, а интернет не был так доступен, как в те времена», - продолжает рассказывать Александр.

Он взялся за эту тему, так как видит упадок края. «Не видно развития, работы нет, люди уезжают на заработки в крупные города. Несмотря на прошлое и нашу историю это все будто бы забывается кем-то. Если бы народу объяснили его происхождение, думаю, многие просто удивились бы, ведь начиная с советских времен, людям говорили, что они русские и ничем не отличаются от остальных людей».

Переломным моментом в истории Александра Техановского стала встреча с книгой о тудовлянах. «Когда я стал детально изучать эту тему, нашел в интернете книгу Ю. Смирнова «В стране тудовлян». Прочитал за один вечер, но со многим был резко не согласен. Книга преподнесла нашу историю таким образом, что в ней не осталось реального происхождения тудовлян, а только предположения, которые путают читателя. Белорусское происхождение в ней отвергается и не считается доказанным, несмотря на исследования ученых-историков и этнографические экспедиции. Это послужило одной из причин, по которой я решил просветить людей и открыть им правду».

Одним из таких шагов было создание уже упомянутой петиции. «Я понимал, конечно, что вряд ли она будет иметь успех, но то, что люди обратили на это внимание - уже победа, так как для меня было наиболее важно, чтобы люди не забыли, кто они есть», - рассказывает автор петиции.

В интернете Александр Техановский способен поддерживать письменный разговор на белорусском языке, а вот с устным сложнее.

«Белорусский язык я изучаю самостоятельно, в России нет, к сожалению, курсов белорусского. Поэтому приходится изучать ее с помощью словаря, просмотра фильмов, а также с помощью переписки. Разговорной практики у нас тут почти нет, хотя многие слова для нас, тудовлян, являются привычными и знакомыми с детства».

Рассчитывают ли тудовляне на помощь от Беларуси? «Насчет Беларуси – мы хотели бы, конечно, получить поддержку, для нас это очень важно. Движение сейчас растет, сторонники есть и в самом Оленинском районе, и в Тверской области, а также в других городах России и Беларуси».


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко