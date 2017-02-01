Житель Тверской области: В зрелом возрасте понял, что мы – белорусы 12 1.02.2017, 13:29

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На западе области белорусский язык люди слышат с самого детства.

Александру Техановскому 30 лет, он живет в Москве, работает менеджером. В декабре парень создал на сайте change.org петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать этнографическую группу тудовляне в Тверской области белорусами.

Журналисты «Нашай Нівы» пообщались с Александром Техановским о том как он дошел до восприятия себя белорусом, а также о проблемах региона.

«В деревне Холмец Оленинского района Тверской области родилась моя мама, все детство я проводил каждое лето и зиму в этих краях. С тех пор хорошо помнится, как моя бабушка рассказывала мне историю о нашем крае, о его прошлом, в ее разговоре часто звучали белорусские слова, хотя тогда я не воспринимал их как нечто необычное. Она говорила такие слова, как «мяне, таперь, на хрясбінах, сястрыцы, насіць, цяпло, дзяўчынкі, крыху, даляко, дарога ў лесе, бяруць, прынясу, яму, вады, вяроўка, жалавання» и многие другие. Тааже она всегда любила готовить кисель, это одно из наших традиционных блюд. И в моем тогдашнем языке были заметны для других белорусизмы», - рассказал Александр.

Через некоторое время пришло понимание, что жители Западной части Тверской области являются белорусами.

«Всю жизнь я увлекался историей, особенно меня привлекала история Великого Княжества Литовского, Смутного времени, Речи Посполитой, так как чувствовал какую-то связь с этим, но самого понимания тогда, кто мы, еще не было. В современной российской истории нет даже упоминаний о том, что тудовляне - это по сути белорусы. В учебниках этого нигде не писали, в энциклопедиях тоже, а интернет не был так доступен, как в те времена», - продолжает рассказывать Александр.

Он взялся за эту тему, так как видит упадок края. «Не видно развития, работы нет, люди уезжают на заработки в крупные города. Несмотря на прошлое и нашу историю это все будто бы забывается кем-то. Если бы народу объяснили его происхождение, думаю, многие просто удивились бы, ведь начиная с советских времен, людям говорили, что они русские и ничем не отличаются от остальных людей».

Переломным моментом в истории Александра Техановского стала встреча с книгой о тудовлянах. «Когда я стал детально изучать эту тему, нашел в интернете книгу Ю. Смирнова «В стране тудовлян». Прочитал за один вечер, но со многим был резко не согласен. Книга преподнесла нашу историю таким образом, что в ней не осталось реального происхождения тудовлян, а только предположения, которые путают читателя. Белорусское происхождение в ней отвергается и не считается доказанным, несмотря на исследования ученых-историков и этнографические экспедиции. Это послужило одной из причин, по которой я решил просветить людей и открыть им правду».

Одним из таких шагов было создание уже упомянутой петиции. «Я понимал, конечно, что вряд ли она будет иметь успех, но то, что люди обратили на это внимание - уже победа, так как для меня было наиболее важно, чтобы люди не забыли, кто они есть», - рассказывает автор петиции.

В интернете Александр Техановский способен поддерживать письменный разговор на белорусском языке, а вот с устным сложнее.

«Белорусский язык я изучаю самостоятельно, в России нет, к сожалению, курсов белорусского. Поэтому приходится изучать ее с помощью словаря, просмотра фильмов, а также с помощью переписки. Разговорной практики у нас тут почти нет, хотя многие слова для нас, тудовлян, являются привычными и знакомыми с детства».

Рассчитывают ли тудовляне на помощь от Беларуси? «Насчет Беларуси – мы хотели бы, конечно, получить поддержку, для нас это очень важно. Движение сейчас растет, сторонники есть и в самом Оленинском районе, и в Тверской области, а также в других городах России и Беларуси».