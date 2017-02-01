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Депортируемый из Беларуси украинский журналист: Перевозили в «бобике» в клетке

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  • 1.02.2017, 13:29
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Виталий Сизов

Журналиста допрашивали сотрудники милиции и спецслужб.

Журналисту Общественного телевидения Донбасса Виталию Сизову, которого ночью задержали минские милиционеры, предписано в течение дня покинуть Минск.

Виталий Сизов рассказал «Радыё Свабода» о том, почему должен подчиниться приказу уехать и как с ним обращались в Центральном РУВД.

«Сказали, что я в списке невъездных в Россию, а поскольку у вас с ними союзное государство, поэтому и здесь мне нельзя. В течение 24 часов должен покинуть Беларусь. Иду сейчас в ваш МИД, мне должны вернуть аккредитацию. За день как раз справлюсь и уеду.

Что касается контактов с милицией, то впечатления противоречивые. Во-первых, почему это в 2 часа ночи случилось, разве не могли до утра подождать и тогда пригласить к себе и сообщить?

Во-вторых, милиционеры мне говорили, что я не задержан, но считаю, это все же было задержание, а не просто разговор, потому что меня когда вывели из гостиницы, посадили в милицейский «бобик», в клетку. Еще спросил у них, почему не на сидение рядом с водителем, но там сказали, нельзя. Значит, задержание.

В районном отделении мои данные не занесли в специальный журнал учета посетителей, как у нас в Украине, - обошлось без записей и подписей.

Но вопросов задавали много. Что здесь делаешь, почему не пускают в Россию, не воевал ли в Украине, на чьей стороне. Похоже, у них стандартный список вопросов. После разговора приказали ждать, и часов до 4 пришлось сидеть. Потом пришел человек в штатском, представился, но я не запомнил его имени и снова начал расспрашивать. Он сказал, что Россия мне запретила въезд на свою территорию до 2021 года, и поэтому мне нужно в течение 24 часов покинуть Беларусь, что это не их инициатива. Причин не назвали», - рассказал Виталий Сизов.


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