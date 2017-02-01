Опубликованы почти пять тысяч документов компромата на Ле Пен и Фийона 4 1.02.2017, 13:57

14,680

Сайт WikiLeaks опубликовал 4,8 тысяч документов, имеющих отношение к кандидатам в президенты Франции.

Официальные бумаги находятся в открытом доступе на сайте организации, сообщает novayagazeta.ru.

Отмечается, что около 3,5 тысячи документов касаются кандидата от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, а еще около тысячи — лидера ультраправой партии «Нацфронт» Марин Ле Пен.

3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD — WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

Выборы президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая. Основными кандидатами на пост президента называют кандидата от правых Франсуа Фийона и лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Главный скандал предвыборной гонки во Франции вспыхнул 25 января после публикации газеты Canard enchaîné, обвинившей жену Фийона в получении 600 тысяч евро за работу, которую она не выполняла. Французская национальная финпрокуратура в тот же день открыла предварительное расследование.