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Опубликованы почти пять тысяч документов компромата на Ле Пен и Фийона

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  • 1.02.2017, 13:57
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Сайт WikiLeaks опубликовал 4,8 тысяч документов, имеющих отношение к кандидатам в президенты Франции.

Официальные бумаги находятся в открытом доступе на сайте организации, сообщает novayagazeta.ru.

Отмечается, что около 3,5 тысячи документов касаются кандидата от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, а еще около тысячи — лидера ультраправой партии «Нацфронт» Марин Ле Пен.

Выборы президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая. Основными кандидатами на пост президента называют кандидата от правых Франсуа Фийона и лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Главный скандал предвыборной гонки во Франции вспыхнул 25 января после публикации газеты Canard enchaîné, обвинившей жену Фийона в получении 600 тысяч евро за работу, которую она не выполняла. Французская национальная финпрокуратура в тот же день открыла предварительное расследование.


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