Завтра днем ожидается до +1 градуса 1.02.2017, 14:00

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2 февраля будет облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем преимущественно по юго-западной половине пройдет снег, мокрый снег, будет слабый гололед.

По западу Брестской области возможен дождь. Ночью и утром в западных и центральных районах слабый туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 4-10 градусов, по востоку при прояснениях 11-16 мороза. Днем ожидается от минус 5 до плюс 1 градуса, сообщает БелТА.