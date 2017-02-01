закрыть
1 февраля 2017, среда, 20:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Карпенко: На некоторых специальностях хватит учиться и по 4 года

47
  • 1.02.2017, 14:24
  • 1,255

Министр-коммунист анонсировал сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в вузах.

"Мы посмотрели сроки подготовки по ряду специальностей. Есть специальности, по которым мы можем готовить 4-4,5 года. Это уже в практике внедрено", - заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко.

Он добавил, что есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на сокращенный срок обучения, то есть до 4-4,5 лет, сообщает БелТА.

Тем не менее, существуют специальности, по которым перевести обучение на сокращенный срок невозможно. Министр привел в пример медицинские специальности, специальности для ядерной энергетики, некоторые творческие специальности (например, архитектура, скульптура), где требуется более длительная подготовка.

В новой редакции Кодекса об образовании это будет заложено. Кроме того, планируется пересмотреть такую позицию, как учебный план и программа. Предлагается заложить примерный учебный план и программу, от которых вузы будут отталкиваться при составлении непосредственно своих планов и программ с конкретным заказчиком кадров. Это позволит им получить больше автономии.

Например, Министерство промышленности заказывает подготовку каких-то специалистов в БГУИР. На основе примерного плана и программы можно будет скорректировать план и программу для подготовки этих конкретных специалистов. При этом прицел должен быть сделан на практикоориентированность и соблюдение таких важных позиций в системе высшего образования, как фундаментальность, гуманитарный блок, уверен министр.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко