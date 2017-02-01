Какие машины белорусов конфискуют на границе с ЕС

Какие машины белорусов конфискуют на границе с ЕС5
- 1.02.2017, 14:35
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В прошлом году на границе с Евросоюзом были изъяты десятки машин белорусов.
Изымание автомобилей происходило на том основании, что они якобы были угнаны в России, сообщает euroby.info.
Даже если машина находится на учете в ГАИ это вовсе не гарантия успешного пересечения границы с Евросоюзом.
В прошлом году сводки пестрили информацией об изъятии на границе с Польшей и Литвой машин, находящихся на легальном учете в Беларуси.
Как выяснилось, на примере отвоеванной белоруской владелицей БМВ Х6, у некоторых таких машин на необъятных просторах Таможенного Союза имеются «клоны» с идентичным VIN номером. Двойники попадают в базы Интерпола, но изъятие на границе с ЕС, потеря времени, нервов и денег достается ничего не подозревающим владельцам «чистых» автомобилей.
Подсчитав количество легковых машин с белорусской регистрацией, изъятых на протяжении 2016 года на границе с Польшей и Литвой по причине подозрения в их криминальном прошлом, можно составить грустный рейтинг.
Самые опасные для пересечения границы автомобили
В этом рейтинге преобладают дорогостоящие легковые иномарки рыночной стоимостью от 10 тысяч долларов, с годом выпуска до 5 лет.