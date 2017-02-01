закрыть
1 февраля 2017, среда, 20:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Какие машины белорусов конфискуют на границе с ЕС

5
  • 1.02.2017, 14:35
  • 10,658
Фото: tut.by

В прошлом году на границе с Евросоюзом были изъяты десятки машин белорусов.

Изымание автомобилей происходило на том основании, что они якобы были угнаны в России, сообщает euroby.info.

Даже если машина находится на учете в ГАИ это вовсе не гарантия успешного пересечения границы с Евросоюзом.

В прошлом году сводки пестрили информацией об изъятии на границе с Польшей и Литвой машин, находящихся на легальном учете в Беларуси.

Как выяснилось, на примере отвоеванной белоруской владелицей БМВ Х6, у некоторых таких машин на необъятных просторах Таможенного Союза имеются «клоны» с идентичным VIN номером. Двойники попадают в базы Интерпола, но изъятие на границе с ЕС, потеря времени, нервов и денег достается ничего не подозревающим владельцам «чистых» автомобилей.

Подсчитав количество легковых машин с белорусской регистрацией, изъятых на протяжении 2016 года на границе с Польшей и Литвой по причине подозрения в их криминальном прошлом, можно составить грустный рейтинг.

Самые опасные для пересечения границы автомобили

В этом рейтинге преобладают дорогостоящие легковые иномарки рыночной стоимостью от 10 тысяч долларов, с годом выпуска до 5 лет.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко