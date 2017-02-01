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Гродненский автосервис предлагает «тунеядцам» большую скидку

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  • 1.02.2017, 14:46
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Павел Шумский
Фото: «Радыё Свабода»

Гродненский предприниматель таким образом выражает солидарность с белорусами, попавшими под абсурдный декрет.

Гродненский владелец шиномонтажа «Пятое колесо» разместил в соцсетях рекламу, в которой за свои услуги гарантирует 20% скидки, если клиент предъявит «письмо счастья», которое получил из налоговой инспекции, передает «Радыё Свабода». Таким образом Павел Шумский выражает солидарность с теми, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

По словам Шумского, с одной стороны, это может выглядеть немного весело, с другой - он таким образом стремится помочь людям, попавшим в сложную ситуацию.

«У меня много друзей, которые получили «письма счастья». Все они хотят работать и зарабатывать, но устроиться никто не может. Люди действительно переживают не лучшие времена. Я им всем очень сочувствую и хоть таким образом пытаюсь помочь. В этой ситуации сегодня мог бы оказаться любой из нас, в том числе и я», - поделился Павел.

Павел Шумский говорит, что разместил рекламу только два дня назад, и никто из клиентов пока не отозвался, хотя есть надежда, что людей заинтересует подобная инициатива.

«Народ сейчас и так бедный, денег ни у кого нет. И у меня, с одной стороны, это такой протест, а с другой - я иронично на это смотрю. Должны же люди как-то на всякие проявления жизни реагировать, особенно на такие указы, которые нарушают нашу Конституцию».

Как ранее сообщал сайт charter97.org, минский салон проката сноубордов гарантирует обладателям «письма счастья» скидку в 20%.

Напомним также, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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