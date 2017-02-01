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Белорусские ученые представят «офисный суперкомпьютер»

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  • 1.02.2017, 14:50
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Суперкомпьютер "Скиф" в Минске
Фото: TUT.BY

Основным достоинством «суперкомпьютера» будет то, что его можно переносить.

Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера «СКИФ-ГЕО» презентуют на ТИБО-2017 в Минске, сообщил сегодня в пресс-центре БелТА заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

По союзной программе «СКИФ-НЕДРА» предполагается разработка и создание двух опытных образцов (центра обработки данных и офисного варианта) семейства высокопроизводительных вычислительных систем «СКИФ-ГЕО» для решения ресурсоемких геолого-геофизических и геомеханических вычислительных задач. Опытные образцы находятся на этапе создания, поэтому их стоимость пока не называется.

«Офисный вариант «СКИФ-ГЕО» можно будет переносить, он будет чуть больше обычного офисного компьютера. Там используются оригинальные отечественные технологии по теплоотводу, поэтому создавать шума он не будет. Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера покажут на ТИБО-2017 на стенде Национальной академии наук, все желающие смогут увидеть, как производятся вычисления с помощью суперкомпьютерных технологий. В следующем году уже начнется его эксплуатация», — пояснил Сергей Кругликов.

По его словам, такой суперкомпьютер сможет оперативно производить расчеты, в том числе на месторождениях. «Мы пришли к тому, что если раньше определенные задачи решались за 46−47 часов, с помощью суперкомпьютерных технологий решаются в течение 7−8 минут», — пояснил он.

Центр обработки данных будет размещаться в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. Он позволит в удаленном режиме с помощью облачных и грид-технологий решать ряд задач по геологоразведке.


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