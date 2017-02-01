Могилевский горисполком признал ошибки при расчете «жировок» 3 1.02.2017, 15:13

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Будынак інтэрнату, жыхары якога адмовіліся плаціць камуналку

Фота: svaboda.org

Виновным сделали работника, снимавшего показания счетчика электроэнергии.

Виновным за ошибочное начисление «жировок» в одном из общежитий Могилева сделали работника коммунальной службы, который снимал показания со счетчика электроэнергии. Жители, получив «жировки» за ноябрь 2016 года с завышенными почти вдвое расценками за электроэнергию, выяснили, что таким образом коммунальщики компенсировали цифры за предыдущие месяцы, когда ошибочно фиксировали намного низшие показания, передает «Радые Свабода».

Об этом Могилевский горисполком сообщил жильцам общежития, которые угрожали не оплачивать коммунальных услуг, пока не будет выяснено, почему за ноябрь прошлого года были завышены почти вдвое расценки по электроэнергии, что привело к подорожания всей коммуналки.

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Как следует из ответа чиновников, завышение произошло вследствие того, что в предыдущие три месяца 2016 года показания электросчетчиков «не соответствовали фактическим». Чиновники сослались на результаты сравнительного анализа с аналогичным периодом 2015 года.

«Установлено, что показания электросчетчиков за июнь, сентябрь, октябрь 2016 года значительно ниже, чем показания за аналогичный период 2015 г., - утверждается в ответе из горисполкома. - Этот факт допускает, что поданные для расчета показания за июнь, сентябрь, октябрь 2016 года не соответствовали фактическим».

«Поэтому, - резюмировали чиновники, - показания за ноябрь 2016 года оказались завышенными вследствие неправильно снятых показаний в предыдущие месяцы».

Жильцы общежития ответ из горисполкома называют слишком причудливым и доводом чиновников не верят.

Алег Аксёнаў

«Мы узнали, что якобы была создана комиссия, которая разбиралась в ситуации, но почему никто не встретился с жильцами? Из ответа тоже не ясно, что будет со средствами, которые мы переплатили за ноябрь. Написали, что виноват электрик, который что-то напутал. Но как это проверить - напутал он на самом деле или нет? Если бы мы заплатили завышенную коммуналку, то и дальше бы путал? Выходит, что начисление ведется "от балды" и такая ситуация или ее варианты вполне возможна в других общежитиях города. Просто люди не придают ей значения. Платят, и все», - комментирует ответ из горисполкома жилец общежития Олег Аксенов.

По его словам, жильцы общежития продолжат искать правды в высших структурах власти.

«Будем писать в облисполком, чтобы тот создал комиссию, которая бы работала с жителями», - говорит Аксенов.

«У нас главное требование - верните нам средства, которые мы переплатили. Мало того, что "жировки" за ноябрь нам прислали с опозданием и срок оплаты по этой причине нам продлили, но в следующем месяце в "жировках" была пеня. В расчетно-кассовых центрах говорят: "Вы платите, а там разберутся". Вот такое отношение к людям », - отмечает житель общежития.

Под обращением с требованием разобраться в ситуации подписались за два часа 50 жильцов. После того, как они не получили вразумительного ответа на свои вопросы от коммунальных служб, обратились с жалобами в горисполком и городскую прокуратуру. «Необоснованное» повышение расценок на электроэнергию обвинители назвали махинациями.

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В январе, как утверждают жители общежития, декабрьские «жировки» пришли с перерасчетом. В письме жилищно-эксплуатационного участка № 9, который обслуживает общежитие, объяснили, что завышение расценок по электроэнергии произошло в результате их «ошибочного занижения в прошлые месяцы».

Общежитие, в котором отказывались платить коммунальные услуги, расположено в типичной панельной девятиэтажке на улице Крупской. Рядом такие же общежития. В доме живет под две сотни семей. Кухня общая с электрическими плитами. Когда-то он принадлежал заводу «Могилевтрансмаш», который несколько лет назад был передан городу. Сейчас общежитие на балансе ЖРЭУ Ленинского района.