Самолеты «пересеклись» в небе над Жлобином 5 1.02.2017, 15:18

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При приближении самолетов друг к другу с земли могло показаться, что столкновения не избежать.

Видео "опасного сближения" снял житель Жлобина Владимир. Но на самом деле никакого опасного сближения не было.

Ситуацию прокомментировал БелТА начальник Минского районного диспетчерского центра "Белаэронавигации" Александр Барташевич.

"Задача авиадиспетчера - обеспечить безопасный интервал между воздушными судами. Он может быть как вертикальный (воздушные суда расходятся на разных эшелонах), так и горизонтальный. Горизонтальный интервал - 10 км между воздушными судами, вертикальный - тысяча футов (300 м). Даже очень опытный человек не может с земли определить высоту самолета визуально. Когда самолет находится на высоте 35 тыс. футов и расходится с другим самолетом с интервалом в 1 тыс. футов, с земли кажется, что они находится в одной точке", - пояснил специалист и подчеркнул, что никакой угрозы столкновения в небе над Жлобином не было.

Александр Барташевич уточнил, что безопасный интервал между судами контролируется как бортовыми системами самолетов, так и с земли - локаторы получают информацию о высоте самолета. И если происходит нарушение, это фиксируют две не связанные друг с другом системы. "Такой факт невозможно пропустить или утаить. Есть средства контроля, которые находятся на воздушном судне: специальная аппаратура, которая определяет расстояние до других судов. И если оно небезопасно - дает команду экипажу, чтобы разойтись. То же делает и наземная система. Если интервал был нарушен - по прилету экипаж докладывает об этом нарушении, и авиакомпания это дело расследует. Точно так же о нарушении докладывают и наземные службы", - рассказал он.