Фильм белорусского режиссера получил премию Ассоциации польских журналистов 1.02.2017, 15:36

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Юрий Калина

Фильм был представлен в категории «за публикацию на тему современной цивилизации и культуры, а также распространение знаний».

Документальный фильм «Белсата», который был снят Юрием Калиной, получил награду Ассоциации польских журналистов в категории «за публикацию на тему современной цивилизации и культуры, а также распространение знаний».

Фильм рассказывает о жизни Cергея Ничипорука, который прошел путь от активиста идеологической коммунистической солидарности до слушателя православной семинарии, чтобы стать в конце успешным бизнесменом.

Жизнь героя отмечена травмой – родная деревня Залешаны была сожжена в 1946 году филиалом аварийно-спасательных работ NSZ, которым командовал капитан Ромуальд Райс «Бурый». Во время этой акции часть семьи Ничипоруков погибла.

В этом смысле его биография – отражение судьбы целого белорусского православного меньшинства, которое живет в восточной части Подлясского воеводства. Предки Сергея происходили из небольшой бедной деревни, веками работали на пашне, молились в православной церкви.

Теперь герой фильма Сергей Ничипорук живет в деревне Буды в Беловежской пуще.

Ранее лента «Сярожа» уже была отмечена на кинофестивалях в Киеве, Днепропетровске (Украина), Москве и Обнинске (Россия).