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В Беларуси возможны сбои в работе банковских карточек

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  • 1.02.2017, 15:37
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 4 февраля.

Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр".

С 2.00 до 6.00 будут проводиться технологические работы. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, банкоматов, инфокиосков, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,6 млн карточек, к нему подключены 70,5 тыс. организаций торговли и сервиса, 111,6 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и 2,8 тыс. инфокиосков.


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