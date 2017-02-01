Герой Украины Дмитрий Павлычко: Если мы выстоим - Российская империя не возродится 5 1.02.2017, 15:50

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88-летний Дмитрий Павлычко выступает на вручении Международной премии «Воин света» имени Михаила Жизневского. Киев, 26 января 2017 года

Украина сражается также и за свободу и независимость Беларуси и стран Балтии.

Об этом Герой Украины, поэт и общественный деятель Дмитрий Павлычко рассказал в интервью журналисту «Радыё Свабода» Михасю Скобле.

- Согласно официальному Киеву на востоке Украины проходит антитеррористическая операция - АТО. Российские СМИ говорят о гражданской войне. А на ваш взгляд, с кем воюет сегодня украинская армия?

- Мы боремся против захватчика, против врага, против путинской России, которая бросила на нас войска, забрала у нас незаконно, нарушив все международные соглашения, Крым, который испокон веков был украинским. Ведь еще в ХVII веке на крымской территории жило больше украинцев, чем татар. Парадокс, но, проходя через эту войну, благодаря Путину, мы стали единой нацией. Мы объединились с русскоязычной Украиной.

- Так вам надо благодарственное письмо Путину послать.

- А такое письмо есть. А у меня стихотворение есть, где я благодарю Путина за все, что он сделал, за то, что теперь не только в Украине, но и повсюду в мире не любят русский язык. Именно благодаря Путину она стала носителем империи, агрессии, носителем антиевропейского духа.

Дмитрий Павлычко и председатель независимого Союза белорусских писателей Борис Петрович. 2017 год

- По вашему мнению, в чем была ошибка украинского руководства, что нужно было сделать, чтобы сохранить территориальную целостность страны?

- Ошибка была в самом начале, когда мы объявили независимость Украины. Я тогда возглавлял Комитет по иностранным делам Верховной Рады и обратился к Кравчуку, первому нашему президенту, и к другим лидеров того времени. Я предложил пригласить на жительство в Крым украинцев из Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси. И они приехали бы, так как в этих странах холодно, а в Крыму отличная погода, плодородные земли и море теплое. Но мне ответили: «Вы хотите резко настроить Россию против Украины? Мы не будем этого делать, мы будем идти спокойно». И это была большая ошибка! А еще я в 1992 году с разрешения Кравчука ездил к генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру и разговаривал с ним о вступлении Украины в НАТО. Я видел, что Польша немедленно туда вступила, а потом уже в Евросоюз. И мы тоже должны были это сделать. Наши западные соседи - венгры, румыны, чехи, словаки - пошли в НАТО, и нам надо было к ним попроситься, и нас, я убежден, приняли бы. Ведь тогда Россия была дезориентирована страшным ударом - рухнула красная империя, и они не знали, что им делать. Вот эти политические ошибки и привели к тому, что у нас легко забрали Крым. Если бы Крым был населен украинцами, там в достаточном количестве стояла бы украинская армия, все было бы иначе.

- Москва утверждает, что языковая проблема также привела к конфликту на востоке. Может, действительно политика Киева в языковом вопросе должна быть более гибкой?

- Мы украинский язык никому не навязывали. До конфликта в Украине было 57 000 школ с русским языком обучения. 57 000! В Донбассе были университеты, где все преподавание велось на русском языке. Так что не в языке дело. Вопрос Украины решается сегодня не в Москве, а в Вашингтоне, у господина Трампа. Если президент США обнимется с Путиным и скажет: «Сократи атомное оружие, а я тебе Украину отдам», будет большая война. Украинская нация сегодня уже не та, что была, мы уже умеем воевать. Почему сегодня путинские танки стоят на границе с Украиной? Они ждут разрешения из Америки. Но если Америка даст такое разрешение, она потеряет все. Россия хочет завоевать не только Украину, она хочет забрать всю Европу по Гибралтар (это максимум), все страны по Дунай - весь бывший социалистический лагерь (это минимум). Кое-кто из европейских политиков уже согласен отдать всю Украину, лишь бы мир был. И у нас уже поднимают такой вопрос. Надежда Савченко, которой я и все украинцы были очарованы... Когда Савченко вышла из российской тюрьмы, на ее груди лежал трезубец, но этот трезубец ней пришила Москва, чтобы она нас дурачила. И вот она теперь говорит, что Крым надо отдать. И наша власть молчит, потому что не знает, что делать дальше. А Москва работает.

- А если не будет поддержки извне, о которой вы говорили, Украина выстоит?

- Мы выстоим. Мы уже выстояли. Наша задача - и дальше стоять, и тогда Российская империя не возродится. Но как только Украина сдаться, империя возникнет снова, и тогда не будет жизни ни нам, ни белорусам, ни литовцам - никому. Но если бы и наступила такая черная ночь, если бы приехали танки и оккупировали всю Украину, та ночь не будет долгой. У нас уже были такие ночи. Мы живем не одно столетие, Украина живет тысячу лет. Мы имели свое государство с Киевских времен, мы имели казацкую державу с армией - Запорожскую Сечь. Между прочим, казаки Богдана Хмельницкого воевали и во Франции. Украина как нация, как государство, как народ, как культура нетленна. И тут есть еще один момент. Если мировое сообщество позволит России взять Украину, то под российской властью Украина будет помогать и укреплять империю, как то уже было раньше. И когда Украина помогала, то империя все забирала. Мы привыкли на что-то опираться, на кого-то надеяться. Но сегодня мы должны полагаться только на себя. И мы не должны отступить, мы не должны соглашаться на условия Москвы. Мы должны стоять на своем, наши территории должны быть нам возвращены, граница на востоке должна быть восстановлена. А востоку Украины должно быть разрешено говорить по-русски, как то и раньше было. Но украинский язык должна быть единым государственным. Только при таких условиях мы сохраним государство.

- Россия пытается отобрать у украинцев их древнюю историю. Вспомним экранизацию «Тараса Бульбы» или недавний фильм о князе Владимире, который в том фильме показан викингом. Так и Тараса Шевченко можно зачислить в российские писатели, поскольку прозу он писал преимущественно по-русски.

- Так давно зачислили! Помню, за рубежом в советские времена были такие магазины «Российская книга» - в Нью-Йорке, Париже и т.д. Там Тарас Григорьевич проходил как российский писатель. Никогда Россия не считала его украинским. Шевченко советский режим терпел. На его похороны в 1861 году пришли Достоевский и Тургенев, вся великая русская литература склонялась перед ним. И большевистская революция в 1917-м в большой мере была инспирировано духом Шевченко, правда, он не представлял, какой чудовищной она может быть. Шевченко был антиимперским поэтом, и он рушил империю. Недаром Иван Франко сказал, что Шевченко освобождал Российскую империю от царизма, имея один – силу десяти армий. И это правда. И Шевченко невозможно уничтожить или забрать, как Крым. Шевченко до сих пор в Москве и Петербурге стоит, и русские не знают, что делать, - или цветы возлагать, или смещать его.

- Сегодня Россия - это показывают социологические опросы - требует твердой руки. Если эта рука во власти укрепится, чего ожидать всем нам?

- Угроза такая есть. Россия как была темной, темной и осталась. И по-прежнему считает, что имеет какую-то определенную свыше миссию. Помните, еще Достоевский писал, что Стамбул - российский город. Кстати, это был писатель-философ, который, фактически, прививал россиянам фашистские настроения. Но эта тьма наконец должна расcеяться. Потому что сегодняшний мир объединен телевидением и интернетом.

Дмитрий Павлычко

- По моим ощущениях, градус ненависти к россиянам в сегодняшней Украине очень высокий. Это надолго?

- Мы россиян побеждать не собираемся. Мы должны ценить российский народ за то, что он пережил кровавые режимы Ивана Грозного, Петра I, Сталина (сами россияне признают их кровавыми). И этот народ никогда не может исчезнуть. Но он должен иметь над собой другую власть, которая будет заботиться в первую очередь о своих людей, о каждом провинциальном городе, о всей своей земле. А не будет шастать жадными глазами по чужим землям, воевать в Сирии, в Африке, в Афганистане или на Кубе. Россия постоянно хотела жить не своей жизнью, старалась загрести чужое. Это время уже заканчивается. Должны закончиться.

- Одна туристическая компания составила карту, где вместо названий стран - названия популярных песен. В случае с Украиной на тот карте предсказуемо оказались ваши «Два цвета». Я слышал, что эта песня помогла вам получить звание Героя Украины. Это правда?

- Было так. Наш второй президент Леонид Кучма еще в юности услышал «Два цвета», и песня ему очень понравилось. Он, кстати, родом из села на границе с Беларусью, где испокон веков звучали украинские песни. Нет образованного белоруса, который бы не знал украинских песен. Так вот, когда Кучма стал президентом и когда к нему приходили на прием наши демократы, он брал гитару и пел «Два цвета». Всем, конечно же, очень нравилось. А я выступал против Кучмы, и не раз. На 75-летний юбилей был мой вечер в оперном театре. Мои друзья пришли к Кучме и сказали: «Сегодня у Павлычко юбилей. Дайте ему Героя, он заслужил, ведь вы его песню поете ». Кучма сначала отказывался, а потом согласился и подписал указ.

- Вы сказали, что все образованные белорусы знают украинские песни. А вы белорусские знаете?

- Я умею петь «Ой хацела ж мяне маці ды за першага аддаці...». И еще много других. Я любил декламировал Купалу по-белорусски, я знал стихи белорусских поэтов наизусть - особенно Рыгора Бородулина. Думаю, что мы, украинцы, должны среди всех славян наиболее ценить белорусов. Ведь Беларусь наиболее пострадала, так как белорусский язык наиболее унизили - сами руководители высшего ранга не говорят на родном языке! Это же нонсенс. Но я верю - белорусский язык будет действительно государственном, я еще дождусь этого.

- На песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году должен пройти в Киеве, белорусы будут впервые выступать с белорусскоязычной песней. Как вы считаете, это увеличивает наш шанс на победу?

- Думаю, что да, и Украина должна быть в этом заинтересована. Ваша песня должна быть о белорусской доле, как в прошлом году сделала наша крымчанка Джамала. Украинцы должны сделать все возможное, чтобы поддержать белорусскую песню. И я думаю, что это поддержит вся Европа. Как поддержала белорусскую писательницу в выдвижении на Нобеля. Госпожа Алексиевич никогда не получила бы премию, чтобы не была белорусской. Думаю, она сама это понимает, и все белорусы понимают. Жыве Беларусь!